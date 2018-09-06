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"هدف": 32 ألف شاب وفتاة التحقوا بـ74 ألف دورة تدريبية ضمن "المخيم الصيفي"

شملت أربعة مسارات كالقيادة وإدارة المشاريع والعمل عن بُعد ومهارات التواصل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات، بأكثر من 74 ألف دورة تدريبية، ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، عبر منصة دروب للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتملت نشاطات "المخيم الصيفي" الذي اختتم الجمعة الماضية، على أربعة مسارات تدريبية هي: القيادة، وإدارة المشاريع، والعمل عن بُعد، ومهارات التواصل، والتي تعد من أكثر المسارات طلباً في سوق العمل؛ وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه، إقبالاً ملحوظاً من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات؛ حيث قدّم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز جلسات تفاعلية بُثت عبر منصة دروب بشكل مباشر من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.

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"هدف": 32 ألف شاب وفتاة التحقوا بـ74 ألف دورة تدريبية ضمن "المخيم الصيفي"
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات، بأكثر من 74 ألف دورة تدريبية، ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، عبر منصة دروب للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتملت نشاطات "المخيم الصيفي" الذي اختتم الجمعة الماضية، على أربعة مسارات تدريبية هي: القيادة، وإدارة المشاريع، والعمل عن بُعد، ومهارات التواصل، والتي تعد من أكثر المسارات طلباً في سوق العمل؛ وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه، إقبالاً ملحوظاً من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات؛ حيث قدّم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز جلسات تفاعلية بُثت عبر منصة دروب بشكل مباشر من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:52 AM

"هدف": 32 ألف شاب وفتاة التحقوا بـ74 ألف دورة تدريبية ضمن "المخيم الصيفي"

شملت أربعة مسارات كالقيادة وإدارة المشاريع والعمل عن بُعد ومهارات التواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات، بأكثر من 74 ألف دورة تدريبية، ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، عبر منصة دروب للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتملت نشاطات "المخيم الصيفي" الذي اختتم الجمعة الماضية، على أربعة مسارات تدريبية هي: القيادة، وإدارة المشاريع، والعمل عن بُعد، ومهارات التواصل، والتي تعد من أكثر المسارات طلباً في سوق العمل؛ وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه، إقبالاً ملحوظاً من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات؛ حيث قدّم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز جلسات تفاعلية بُثت عبر منصة دروب بشكل مباشر من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.

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