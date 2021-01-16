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الأخضر تحت 20 يفتتح معسكر جدة الاستكشافي تحت قيادة المحمدي بتمارين تكتيكية وفنية

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الأحد، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 20 يفتتح معسكر جدة الاستكشافي تحت قيادة المحمدي بتمارين تكتيكية وفنية
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الأحد، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
07:55 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:31 PM

الأخضر تحت 20 يفتتح معسكر جدة الاستكشافي تحت قيادة المحمدي بتمارين تكتيكية وفنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الأحد، تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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