ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 31684 حالة مؤكدة، منها 11568 حالة في إقليم البنجاب، و12017 حالة في إقليم السند، و4875 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2017 حالة في إقليم بلوشستان، و442 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و86 حالة في إقليم كشمير الحرة، و679 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد. وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في أحدث إحصاء له اليوم إن 8212 شخصاً من المصابين قد تماثلوا للشفاء، وتخضع 22035 حالة للحجر الصحي الإلزامي، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا بهذا الفيروس القاتل إلى 690 حالة وفاة.

الإصابات بكورونا في باكستان ترتفع إلى 31684 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 31684 حالة مؤكدة، منها 11568 حالة في إقليم البنجاب، و12017 حالة في إقليم السند، و4875 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2017 حالة في إقليم بلوشستان، و442 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و86 حالة في إقليم كشمير الحرة، و679 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في أحدث إحصاء له اليوم إن 8212 شخصاً من المصابين قد تماثلوا للشفاء، وتخضع 22035 حالة للحجر الصحي الإلزامي، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا بهذا الفيروس القاتل إلى 690 حالة وفاة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 07:44 PM

الإصابات بكورونا في باكستان ترتفع إلى 31684 حالة ارتفعت حصيلة الضحايا بهذا الفيروس القاتل إلى 690 وفاة





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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 31684 حالة مؤكدة، منها 11568 حالة في إقليم البنجاب، و12017 حالة في إقليم السند، و4875 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2017 حالة في إقليم بلوشستان، و442 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و86 حالة في إقليم كشمير الحرة، و679 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في أحدث إحصاء له اليوم إن 8212 شخصاً من المصابين قد تماثلوا للشفاء، وتخضع 22035 حالة للحجر الصحي الإلزامي، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا بهذا الفيروس القاتل إلى 690 حالة وفاة.