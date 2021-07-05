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الآن في المملكة.. أوّل ماكينة حلاقة من "جيليت" بتقنية تسخين الشفرات

وفق أعلى معايير التكنولوجيا وإمكانية التبديل بين مستويين من الحرارة

الاهتمام باللحى وحلاقة الذقن من أساسيات النظافة للبعض، ومن الأمور المهمة للحفاظ على مظهر لائق للبعض الآخر، وفي الحالتين يعدّ الاهتمام باللحى إحدى ضرورات العناية الشخصية، الأمر الذي دفع جيليت لتطوير تقنيات تقدّم للمستخدم تجربة حلاقة مثالية تجمع بين الرفاهية والنتائج الرائعة.

وخلال 115 عاماً، أثبتت "جيليت" مكانتها في عالم الدقة في الحلاقة وقامت بتطوير وتصميم أدوات وماكينات المخصصة بالعناية بالرجل تحاكي الحواس وتعزز الأداء، وقد قامت مؤخّراً بتقديم ماكينة حلاقةHeated Razor أول منتج من نوعه في العالم بتقنية تسخين الشفرات.

تجربة حلاقة استثنائية

ولا تقتصر إمكانيات ماكينة الحلاقة بتقنية تسخين الشفرات الجديدة على توفير الراحة للمستخدم فحسب، بل تتعدّاها لتساهم أيضاً في توفير تجربة حلاقة مميّزة، وذلك بفضل العديد من الميزات الرئيسية والتي تشمل شريط التسخين المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشفرات الرفيعة ذات الجودة العالية، وإمكانية ضبط مستويات الحرارة بكل سهولة بضغطة زر واحدة.

حلاقة دافئة وذكية تغمر حواسك

ولأنّه قد تمّ تصميم ماكينة الحلاقة جيليت Heated Razor وفق أعلى معايير التكنولوجيا، سيتمكّن المستخدم من التبديل بين مستويين من الحرارة لتحقيق الراحة المثلى وفقاً لتفضيلاته، حيث تقوم أربعة مستشعرات حرارة ذكية بالحفاظ على درجة الدفء المطلوبة، كما تضمن تقنية الأمان المدمجة عدم ارتفاع درجة الحرارة أوتوماتيكياً عند الاستخدام.

قطعة فنية راقية وعملية

وتقدم جيليت قاعدة شحن مغناطيسية لاسلكية لضمان شحن ماكينة Heated Razor بمجرد الانتهاء من استخدامها، حيث تدوم بطارية الليثيوم أيون لما يصل إلى 6 استخدامات.

وتتميز ماكينة الحلاقة الجديدة من جيليت بمقاومتها للماء بنسبة 100٪، إضافة إلى تلاؤمها مع جميع منحنيات الوجه بفضل تقنية FlexDisc. كما يعزز المقبض الأملس والمصمم على نحو فريد أناقة وتميز الماكينة في ناحية الشكل والتصميم.

راحة أثناء الحلاقة بعيداً عن الحساسية

ومن المتعارف عليه أنّ الحرارة تعمل على ترطيب البشرة وتهيئها لتجربة حلاقة أكثر سلاسة بحيث أنها تجعلها أكثر مقاومة للحساسية؛ من هنا، ابتكرت GilletteLabs ماكينة الحلاقة Heated Razor التي تزوّد المستخدم بإحساس مستمرّ بالدفء، وذلك بفضل شريط التسخين المصمّم على نحو مخصص، ما يوفّر تجربة حلاقة ممتعة وهادئة تحاكي الحلاقة الدافئة بالمنشفة في كل مرة يتم فيها تمرير الماكينة على الوجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الآن في المملكة.. أوّل ماكينة حلاقة من "جيليت" بتقنية تسخين الشفرات
سبق

الاهتمام باللحى وحلاقة الذقن من أساسيات النظافة للبعض، ومن الأمور المهمة للحفاظ على مظهر لائق للبعض الآخر، وفي الحالتين يعدّ الاهتمام باللحى إحدى ضرورات العناية الشخصية، الأمر الذي دفع جيليت لتطوير تقنيات تقدّم للمستخدم تجربة حلاقة مثالية تجمع بين الرفاهية والنتائج الرائعة.

وخلال 115 عاماً، أثبتت "جيليت" مكانتها في عالم الدقة في الحلاقة وقامت بتطوير وتصميم أدوات وماكينات المخصصة بالعناية بالرجل تحاكي الحواس وتعزز الأداء، وقد قامت مؤخّراً بتقديم ماكينة حلاقةHeated Razor أول منتج من نوعه في العالم بتقنية تسخين الشفرات.

تجربة حلاقة استثنائية

ولا تقتصر إمكانيات ماكينة الحلاقة بتقنية تسخين الشفرات الجديدة على توفير الراحة للمستخدم فحسب، بل تتعدّاها لتساهم أيضاً في توفير تجربة حلاقة مميّزة، وذلك بفضل العديد من الميزات الرئيسية والتي تشمل شريط التسخين المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشفرات الرفيعة ذات الجودة العالية، وإمكانية ضبط مستويات الحرارة بكل سهولة بضغطة زر واحدة.

حلاقة دافئة وذكية تغمر حواسك

ولأنّه قد تمّ تصميم ماكينة الحلاقة جيليت Heated Razor وفق أعلى معايير التكنولوجيا، سيتمكّن المستخدم من التبديل بين مستويين من الحرارة لتحقيق الراحة المثلى وفقاً لتفضيلاته، حيث تقوم أربعة مستشعرات حرارة ذكية بالحفاظ على درجة الدفء المطلوبة، كما تضمن تقنية الأمان المدمجة عدم ارتفاع درجة الحرارة أوتوماتيكياً عند الاستخدام.

قطعة فنية راقية وعملية

وتقدم جيليت قاعدة شحن مغناطيسية لاسلكية لضمان شحن ماكينة Heated Razor بمجرد الانتهاء من استخدامها، حيث تدوم بطارية الليثيوم أيون لما يصل إلى 6 استخدامات.

وتتميز ماكينة الحلاقة الجديدة من جيليت بمقاومتها للماء بنسبة 100٪، إضافة إلى تلاؤمها مع جميع منحنيات الوجه بفضل تقنية FlexDisc. كما يعزز المقبض الأملس والمصمم على نحو فريد أناقة وتميز الماكينة في ناحية الشكل والتصميم.

راحة أثناء الحلاقة بعيداً عن الحساسية

ومن المتعارف عليه أنّ الحرارة تعمل على ترطيب البشرة وتهيئها لتجربة حلاقة أكثر سلاسة بحيث أنها تجعلها أكثر مقاومة للحساسية؛ من هنا، ابتكرت GilletteLabs ماكينة الحلاقة Heated Razor التي تزوّد المستخدم بإحساس مستمرّ بالدفء، وذلك بفضل شريط التسخين المصمّم على نحو مخصص، ما يوفّر تجربة حلاقة ممتعة وهادئة تحاكي الحلاقة الدافئة بالمنشفة في كل مرة يتم فيها تمرير الماكينة على الوجه.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:41 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:26 PM

الآن في المملكة.. أوّل ماكينة حلاقة من "جيليت" بتقنية تسخين الشفرات

وفق أعلى معايير التكنولوجيا وإمكانية التبديل بين مستويين من الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الاهتمام باللحى وحلاقة الذقن من أساسيات النظافة للبعض، ومن الأمور المهمة للحفاظ على مظهر لائق للبعض الآخر، وفي الحالتين يعدّ الاهتمام باللحى إحدى ضرورات العناية الشخصية، الأمر الذي دفع جيليت لتطوير تقنيات تقدّم للمستخدم تجربة حلاقة مثالية تجمع بين الرفاهية والنتائج الرائعة.

وخلال 115 عاماً، أثبتت "جيليت" مكانتها في عالم الدقة في الحلاقة وقامت بتطوير وتصميم أدوات وماكينات المخصصة بالعناية بالرجل تحاكي الحواس وتعزز الأداء، وقد قامت مؤخّراً بتقديم ماكينة حلاقةHeated Razor أول منتج من نوعه في العالم بتقنية تسخين الشفرات.

تجربة حلاقة استثنائية

ولا تقتصر إمكانيات ماكينة الحلاقة بتقنية تسخين الشفرات الجديدة على توفير الراحة للمستخدم فحسب، بل تتعدّاها لتساهم أيضاً في توفير تجربة حلاقة مميّزة، وذلك بفضل العديد من الميزات الرئيسية والتي تشمل شريط التسخين المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشفرات الرفيعة ذات الجودة العالية، وإمكانية ضبط مستويات الحرارة بكل سهولة بضغطة زر واحدة.

حلاقة دافئة وذكية تغمر حواسك

ولأنّه قد تمّ تصميم ماكينة الحلاقة جيليت Heated Razor وفق أعلى معايير التكنولوجيا، سيتمكّن المستخدم من التبديل بين مستويين من الحرارة لتحقيق الراحة المثلى وفقاً لتفضيلاته، حيث تقوم أربعة مستشعرات حرارة ذكية بالحفاظ على درجة الدفء المطلوبة، كما تضمن تقنية الأمان المدمجة عدم ارتفاع درجة الحرارة أوتوماتيكياً عند الاستخدام.

قطعة فنية راقية وعملية

وتقدم جيليت قاعدة شحن مغناطيسية لاسلكية لضمان شحن ماكينة Heated Razor بمجرد الانتهاء من استخدامها، حيث تدوم بطارية الليثيوم أيون لما يصل إلى 6 استخدامات.

وتتميز ماكينة الحلاقة الجديدة من جيليت بمقاومتها للماء بنسبة 100٪، إضافة إلى تلاؤمها مع جميع منحنيات الوجه بفضل تقنية FlexDisc. كما يعزز المقبض الأملس والمصمم على نحو فريد أناقة وتميز الماكينة في ناحية الشكل والتصميم.

راحة أثناء الحلاقة بعيداً عن الحساسية

ومن المتعارف عليه أنّ الحرارة تعمل على ترطيب البشرة وتهيئها لتجربة حلاقة أكثر سلاسة بحيث أنها تجعلها أكثر مقاومة للحساسية؛ من هنا، ابتكرت GilletteLabs ماكينة الحلاقة Heated Razor التي تزوّد المستخدم بإحساس مستمرّ بالدفء، وذلك بفضل شريط التسخين المصمّم على نحو مخصص، ما يوفّر تجربة حلاقة ممتعة وهادئة تحاكي الحلاقة الدافئة بالمنشفة في كل مرة يتم فيها تمرير الماكينة على الوجه.

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