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بسبب الجائحة.. "ترامب" يثير احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية

التصويت عبر البريد بات محل جدل سياسي مع قرب الموعد المقرر

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر، على الرغم من أن الموعد منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وطرح "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، تساؤلاً عن مدى أهمية تأجيل انتخابات 2020، وسط مخاوف من اللجوء إلى التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا.

وقال: بالتصويت العام عبر البريد، وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد، ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة، والأكثر تزويراً في التاريخ، وستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة.

وكتب في التغريدة نفسها: تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكّن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان.

يُذكر أن التصويت عبر البريد بات محل جدل سياسي مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث شنّ بعض الجمهوريين على رأسهم "ترامب"، انتقادات واسعة ضد توسيع التصويت عبر البريد الذي تشهده مختلف مناطق البلاد، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى عمليات تزوير واسعة النطاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب الجائحة.. "ترامب" يثير احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية
سبق

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر، على الرغم من أن الموعد منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وطرح "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، تساؤلاً عن مدى أهمية تأجيل انتخابات 2020، وسط مخاوف من اللجوء إلى التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا.

وقال: بالتصويت العام عبر البريد، وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد، ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة، والأكثر تزويراً في التاريخ، وستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة.

وكتب في التغريدة نفسها: تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكّن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان.

يُذكر أن التصويت عبر البريد بات محل جدل سياسي مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث شنّ بعض الجمهوريين على رأسهم "ترامب"، انتقادات واسعة ضد توسيع التصويت عبر البريد الذي تشهده مختلف مناطق البلاد، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى عمليات تزوير واسعة النطاق.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
07:46 PM

بسبب الجائحة.. "ترامب" يثير احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية

التصويت عبر البريد بات محل جدل سياسي مع قرب الموعد المقرر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر، على الرغم من أن الموعد منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وطرح "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، تساؤلاً عن مدى أهمية تأجيل انتخابات 2020، وسط مخاوف من اللجوء إلى التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا.

وقال: بالتصويت العام عبر البريد، وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد، ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة، والأكثر تزويراً في التاريخ، وستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة.

وكتب في التغريدة نفسها: تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكّن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان.

يُذكر أن التصويت عبر البريد بات محل جدل سياسي مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث شنّ بعض الجمهوريين على رأسهم "ترامب"، انتقادات واسعة ضد توسيع التصويت عبر البريد الذي تشهده مختلف مناطق البلاد، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى عمليات تزوير واسعة النطاق.

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