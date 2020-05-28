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"السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين

قال إن القرارات اتُّخذت لحماية المصلين وحفظ صحتهم لحين انتهاء خطر الوباء

شدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، ذكر الشيخ "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.

وأضاف بأن هذه القرارات اتُّخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم، وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر الوباء.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظنا جميعًا من هذا الوباء، وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير.

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"السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين
سبق

شدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، ذكر الشيخ "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.

وأضاف بأن هذه القرارات اتُّخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم، وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر الوباء.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظنا جميعًا من هذا الوباء، وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:00 AM

"السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين

قال إن القرارات اتُّخذت لحماية المصلين وحفظ صحتهم لحين انتهاء خطر الوباء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,183

شدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، ذكر الشيخ "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.

وأضاف بأن هذه القرارات اتُّخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم، وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر الوباء.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظنا جميعًا من هذا الوباء، وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير.

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