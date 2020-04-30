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تكثيف الاحترازات وإدخال أحدث تقنيات عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قامت بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وأوضح حيدر أن الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد، كان منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام وعلى رأسهم أئمة ومؤذنو المسجد الحرام ومنسوبو الجهات الأمنية وموظفو الرئاسة والجهات الحكومية المشاركة والعاملين بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أن الرئاسة قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية والتي تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة, وتتوزع تلك الكاميرات على مداخل الأبواب الرئيسية المخصصة للدخول هذه الأيام وهي: أبواب الملك فهد, وباب إسماعيل, وباب الصفا.

وأبان حيدر أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف، وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام, بالإضافة إلى تدشين معالي الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة (تك أوزون) لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد.

كما أكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية, ومن خلال روابط البث المباشر وبثها عبر حسابات الرئاسة الرسمية, واستمرار ترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات, وإقامة الدورات التدريبية عن بعد لتطوير منسوبي ومنسوبات الرئاسة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكثيف الاحترازات وإدخال أحدث تقنيات عمليات التعقيم بالمسجد الحرام
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قامت بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وأوضح حيدر أن الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد، كان منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام وعلى رأسهم أئمة ومؤذنو المسجد الحرام ومنسوبو الجهات الأمنية وموظفو الرئاسة والجهات الحكومية المشاركة والعاملين بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أن الرئاسة قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية والتي تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة, وتتوزع تلك الكاميرات على مداخل الأبواب الرئيسية المخصصة للدخول هذه الأيام وهي: أبواب الملك فهد, وباب إسماعيل, وباب الصفا.

وأبان حيدر أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف، وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام, بالإضافة إلى تدشين معالي الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة (تك أوزون) لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد.

كما أكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية, ومن خلال روابط البث المباشر وبثها عبر حسابات الرئاسة الرسمية, واستمرار ترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات, وإقامة الدورات التدريبية عن بعد لتطوير منسوبي ومنسوبات الرئاسة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:35 PM

تكثيف الاحترازات وإدخال أحدث تقنيات عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قامت بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وأوضح حيدر أن الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد، كان منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام وعلى رأسهم أئمة ومؤذنو المسجد الحرام ومنسوبو الجهات الأمنية وموظفو الرئاسة والجهات الحكومية المشاركة والعاملين بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أن الرئاسة قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية والتي تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً, تعمل على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة, وتتوزع تلك الكاميرات على مداخل الأبواب الرئيسية المخصصة للدخول هذه الأيام وهي: أبواب الملك فهد, وباب إسماعيل, وباب الصفا.

وأبان حيدر أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف، وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام, بالإضافة إلى تدشين معالي الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة (تك أوزون) لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد.

كما أكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية, ومن خلال روابط البث المباشر وبثها عبر حسابات الرئاسة الرسمية, واستمرار ترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات, وإقامة الدورات التدريبية عن بعد لتطوير منسوبي ومنسوبات الرئاسة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.

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