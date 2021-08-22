الرياض.. لقاء يجمع وزير العمل مع نظيره الفلبيني

بحث الجانبان سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة

الْتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين "سلفستر بيلو" والوفد المرافق، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.

وناقش الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية الفلبين.

كما بحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة الثنائية في مجال العمل والعمال بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.