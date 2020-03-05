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إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنة

قالت إن المتوفى كان مصابًا بالتهاب رئوي وتبيّن أنه يحمل الفيروس

أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنة
سبق

أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:41 AM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:06 AM

إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنة

قالت إن المتوفى كان مصابًا بالتهاب رئوي وتبيّن أنه يحمل الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".

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