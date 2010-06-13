"آل مسفر" يرزق بـ"علي"

رُزق الشاب حضرم علي آل مسفر، أحد منسوبي الإدارة العامة للسجون، بمولودٍ اطلق عليه اسم "علي".
وتلقى "آل مسفر" التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق الشاب حضرم علي آل مسفر، أحد منسوبي الإدارة العامة للسجون، بمولودٍ اطلق عليه اسم "علي".
وتلقى "آل مسفر" التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق الشاب حضرم علي آل مسفر، أحد منسوبي الإدارة العامة للسجون، بمولودٍ اطلق عليه اسم "علي".
وتلقى "آل مسفر" التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق الشاب حضرم علي آل مسفر، أحد منسوبي الإدارة العامة للسجون، بمولودٍ اطلق عليه اسم "علي".
وتلقى "آل مسفر" التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.