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مساحة استثنائية من الأمل.. هكذا ودّع أبطال صحة وادي الدواسر مصاباً بكورونا بعد شفائه

المريض تم تنويمه بالمستشفى لأكثر من 27 يوماً بينها 17 يوماً قضاها بقسم العناية المركزة

(تصوير- محمد الحزيمي) ودَّع مستشفى وادي الدواسر العام، إحدى الحالات الحرجة لشخص من جنسية عربية، كان قد أصيب بفيروس كورونا الجديد؛ وتم تنويمه بالمستشفى لأكثر من 27 يوماً بينها 17 يوماً قضاها بقسم العناية المركزة، وذلك بعد تماثله للشفاء".

جاء ذلك عبر نشر المستشفى، مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل عن تشافي حالة حرجة من "كوفيد-19"؛ قائلاً: "في أزمة كورونا لم تنطفئ أنوارهم، ولم تنكبح جماحهم، فأبطال الصحة عانقوا أعنان السماء من صفوفهم تبدأ أحلامنا وتكبر، وعلى وقّع خطواتهم ترتسم لوحة مفعمة بحماية صحة الإنسان ومحيطها".

وأوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان بأن هذا الفيديو هو فيديو لمساحة استثنائية من التكاتف والضوء والبهجة والحياة والأمل لهذا المريض مع تطبيق الإجراءات والاحترازية والتوعية الصحية، وتشهد نسبة التشافي ارتفاع إلى 94% على مستوى المملكة.

ونوّه "آل شملان" باهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها وتشجيع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، والأسلوب المتميز الذي أدار به الفريق في إطار خطة مواجهة الجائحة بالمحافظة.

وقدم شكره وتقديره للأطباء والممرضين والكوادر الفنية المتخصصة والإدارية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام والمراكز الصحية ممن تفانوا بكل مسؤولية والتزام في التصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساحة استثنائية من الأمل.. هكذا ودّع أبطال صحة وادي الدواسر مصاباً بكورونا بعد شفائه
سبق

(تصوير- محمد الحزيمي) ودَّع مستشفى وادي الدواسر العام، إحدى الحالات الحرجة لشخص من جنسية عربية، كان قد أصيب بفيروس كورونا الجديد؛ وتم تنويمه بالمستشفى لأكثر من 27 يوماً بينها 17 يوماً قضاها بقسم العناية المركزة، وذلك بعد تماثله للشفاء".

جاء ذلك عبر نشر المستشفى، مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل عن تشافي حالة حرجة من "كوفيد-19"؛ قائلاً: "في أزمة كورونا لم تنطفئ أنوارهم، ولم تنكبح جماحهم، فأبطال الصحة عانقوا أعنان السماء من صفوفهم تبدأ أحلامنا وتكبر، وعلى وقّع خطواتهم ترتسم لوحة مفعمة بحماية صحة الإنسان ومحيطها".

وأوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان بأن هذا الفيديو هو فيديو لمساحة استثنائية من التكاتف والضوء والبهجة والحياة والأمل لهذا المريض مع تطبيق الإجراءات والاحترازية والتوعية الصحية، وتشهد نسبة التشافي ارتفاع إلى 94% على مستوى المملكة.

ونوّه "آل شملان" باهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها وتشجيع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، والأسلوب المتميز الذي أدار به الفريق في إطار خطة مواجهة الجائحة بالمحافظة.

وقدم شكره وتقديره للأطباء والممرضين والكوادر الفنية المتخصصة والإدارية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام والمراكز الصحية ممن تفانوا بكل مسؤولية والتزام في التصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:10 PM

مساحة استثنائية من الأمل.. هكذا ودّع أبطال صحة وادي الدواسر مصاباً بكورونا بعد شفائه

المريض تم تنويمه بالمستشفى لأكثر من 27 يوماً بينها 17 يوماً قضاها بقسم العناية المركزة

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خلف الدوسري - الرياض
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(تصوير- محمد الحزيمي) ودَّع مستشفى وادي الدواسر العام، إحدى الحالات الحرجة لشخص من جنسية عربية، كان قد أصيب بفيروس كورونا الجديد؛ وتم تنويمه بالمستشفى لأكثر من 27 يوماً بينها 17 يوماً قضاها بقسم العناية المركزة، وذلك بعد تماثله للشفاء".

جاء ذلك عبر نشر المستشفى، مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل عن تشافي حالة حرجة من "كوفيد-19"؛ قائلاً: "في أزمة كورونا لم تنطفئ أنوارهم، ولم تنكبح جماحهم، فأبطال الصحة عانقوا أعنان السماء من صفوفهم تبدأ أحلامنا وتكبر، وعلى وقّع خطواتهم ترتسم لوحة مفعمة بحماية صحة الإنسان ومحيطها".

وأوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان بأن هذا الفيديو هو فيديو لمساحة استثنائية من التكاتف والضوء والبهجة والحياة والأمل لهذا المريض مع تطبيق الإجراءات والاحترازية والتوعية الصحية، وتشهد نسبة التشافي ارتفاع إلى 94% على مستوى المملكة.

ونوّه "آل شملان" باهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها وتشجيع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة سعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، والأسلوب المتميز الذي أدار به الفريق في إطار خطة مواجهة الجائحة بالمحافظة.

وقدم شكره وتقديره للأطباء والممرضين والكوادر الفنية المتخصصة والإدارية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام والمراكز الصحية ممن تفانوا بكل مسؤولية والتزام في التصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

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