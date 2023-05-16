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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 34% مواطنين و66% غير سعوديين

166 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 34% مواطنين و66% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:10 PM

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 34% مواطنين و66% غير سعوديين

166 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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