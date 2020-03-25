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الفحص الثاني للمستشارة الألمانية يؤكد خلوها من "كورونا"

تُجري تحليلاً ثالثًا في بداية الأسبوع المقبل

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء) أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية، وأنها ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث في بيان، أوردته "رويترز"، أن المستشارة تواصل العمل من العزل المنزلي.

وتعزل "ميركل" نفسها، وتعمل من منزلها؛ وذلك بعدما تلقت لقاحًا من طبيب يوم الجمعة، تبين لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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الفحص الثاني للمستشارة الألمانية يؤكد خلوها من "كورونا"
سبق

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء) أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية، وأنها ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث في بيان، أوردته "رويترز"، أن المستشارة تواصل العمل من العزل المنزلي.

وتعزل "ميركل" نفسها، وتعمل من منزلها؛ وذلك بعدما تلقت لقاحًا من طبيب يوم الجمعة، تبين لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:29 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:43 PM

الفحص الثاني للمستشارة الألمانية يؤكد خلوها من "كورونا"

تُجري تحليلاً ثالثًا في بداية الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء) أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية، وأنها ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث في بيان، أوردته "رويترز"، أن المستشارة تواصل العمل من العزل المنزلي.

وتعزل "ميركل" نفسها، وتعمل من منزلها؛ وذلك بعدما تلقت لقاحًا من طبيب يوم الجمعة، تبين لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

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