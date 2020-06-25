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الأفلاج.. بتر رجْل آسيوي وإصابة آخر في حادث مروري لـ"معدّة"

باشره الأمن.. لا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى

تسبب حادث مروري لمعدة تابعة لبلدية الأحمر غربي الأفلاج، في بتر رِجْل آسيوي وإصابة آخر بإصابات متعددة.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت قبل أيام حادثاً مرورياً لشاحنة "معدة" تابعة لبلدية الأحمر 76 كم غرب الأفلاج أسفر عن بتر رجل آسيوي من جنسية هندية، وإصابة آخر من جنسية بنجلاديشية بكسر في الحوض والرجل، ولا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى.

حادث مروري الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج.. بتر رجْل آسيوي وإصابة آخر في حادث مروري لـ"معدّة"
سبق

تسبب حادث مروري لمعدة تابعة لبلدية الأحمر غربي الأفلاج، في بتر رِجْل آسيوي وإصابة آخر بإصابات متعددة.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت قبل أيام حادثاً مرورياً لشاحنة "معدة" تابعة لبلدية الأحمر 76 كم غرب الأفلاج أسفر عن بتر رجل آسيوي من جنسية هندية، وإصابة آخر من جنسية بنجلاديشية بكسر في الحوض والرجل، ولا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:59 AM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:28 PM

الأفلاج.. بتر رجْل آسيوي وإصابة آخر في حادث مروري لـ"معدّة"

باشره الأمن.. لا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,764

تسبب حادث مروري لمعدة تابعة لبلدية الأحمر غربي الأفلاج، في بتر رِجْل آسيوي وإصابة آخر بإصابات متعددة.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت قبل أيام حادثاً مرورياً لشاحنة "معدة" تابعة لبلدية الأحمر 76 كم غرب الأفلاج أسفر عن بتر رجل آسيوي من جنسية هندية، وإصابة آخر من جنسية بنجلاديشية بكسر في الحوض والرجل، ولا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى.

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