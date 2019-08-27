النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح

فيما أكد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة

تفقّد رئيس ‎جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.

وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.

من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح
سبق

تفقّد رئيس ‎جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.

وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.

من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:39 PM

شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح

فيما أكد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
517

تفقّد رئيس ‎جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.

وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.

من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,091
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,593

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة