شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح

فيما أكد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة

تفقّد رئيس ‎جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.

وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.

من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.