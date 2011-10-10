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الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:49 AM

الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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