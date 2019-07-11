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أسعار النفط تقفز 4.5%.. برنت يتجاوز الـ67 دولارًا

سجلت أعلى مستوياتها في شهر.. هبوط بالمخزون الأمريكي

قفزت أسعار النفط 4.5% يوم أمس الأربعاء؛ مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطًا حادًّا في مخزونات الخام الأمريكية، ومع قيام منتجين رئيسيين بخفض الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالى الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

وسجّلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولارًا للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50% لتبلغ عند التسوية 60.43 دولارًا للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو.

ووفق "رويترز" قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء: إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو هبوط يزيد على ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي تَوَقّعه محللون شملهم الاستطلاع البالغ 3.1 مليون برميل، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج.

وقال كارستن فريتش محلل النفط في كوميرتس بنك: "السحب من المخزونات كان أقوى كثيرًا من المتوقع، وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط للصعود".

وأضاف قائلًا: "الواردات هبطت ومعدلات التشغيل في مصافي التكرير وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وهو ما ساهم في هذا الهبوط الكبير للمخزونات".

ولقيت أسعار النفط دعمًا أيضًا من توقعات بأن تتشكل عاصفة بمحاذاة خليج المكسيك قد تتحول إلى إعصار بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وخليج المكسيك يأتي منه 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي يبلغ حوالى 12 مليون برميل يوميًّا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تقفز 4.5%.. برنت يتجاوز الـ67 دولارًا
سبق

قفزت أسعار النفط 4.5% يوم أمس الأربعاء؛ مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطًا حادًّا في مخزونات الخام الأمريكية، ومع قيام منتجين رئيسيين بخفض الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالى الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

وسجّلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولارًا للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50% لتبلغ عند التسوية 60.43 دولارًا للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو.

ووفق "رويترز" قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء: إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو هبوط يزيد على ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي تَوَقّعه محللون شملهم الاستطلاع البالغ 3.1 مليون برميل، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج.

وقال كارستن فريتش محلل النفط في كوميرتس بنك: "السحب من المخزونات كان أقوى كثيرًا من المتوقع، وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط للصعود".

وأضاف قائلًا: "الواردات هبطت ومعدلات التشغيل في مصافي التكرير وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وهو ما ساهم في هذا الهبوط الكبير للمخزونات".

ولقيت أسعار النفط دعمًا أيضًا من توقعات بأن تتشكل عاصفة بمحاذاة خليج المكسيك قد تتحول إلى إعصار بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وخليج المكسيك يأتي منه 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي يبلغ حوالى 12 مليون برميل يوميًّا.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:54 AM

أسعار النفط تقفز 4.5%.. برنت يتجاوز الـ67 دولارًا

سجلت أعلى مستوياتها في شهر.. هبوط بالمخزون الأمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط 4.5% يوم أمس الأربعاء؛ مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطًا حادًّا في مخزونات الخام الأمريكية، ومع قيام منتجين رئيسيين بخفض الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالى الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

وسجّلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولارًا للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50% لتبلغ عند التسوية 60.43 دولارًا للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو.

ووفق "رويترز" قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء: إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو هبوط يزيد على ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي تَوَقّعه محللون شملهم الاستطلاع البالغ 3.1 مليون برميل، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج.

وقال كارستن فريتش محلل النفط في كوميرتس بنك: "السحب من المخزونات كان أقوى كثيرًا من المتوقع، وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط للصعود".

وأضاف قائلًا: "الواردات هبطت ومعدلات التشغيل في مصافي التكرير وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وهو ما ساهم في هذا الهبوط الكبير للمخزونات".

ولقيت أسعار النفط دعمًا أيضًا من توقعات بأن تتشكل عاصفة بمحاذاة خليج المكسيك قد تتحول إلى إعصار بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وخليج المكسيك يأتي منه 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي يبلغ حوالى 12 مليون برميل يوميًّا.

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200 مليون

200 مليون

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