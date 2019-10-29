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ولي العهد يستعرض مع رئيس البرازيل التعاون الثنائي ومجالات الاستثمار

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، وزير الخارجية السيد إرينستو إنريكي، رئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، وزير المواطنة أوسمارتيرا، وزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزار، وزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البرازيلية.

ولي العهد محمد بن سلمان رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية منتدى مستقبل الاستثمار المراااسلين الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع رئيس البرازيل التعاون الثنائي ومجالات الاستثمار
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، وزير الخارجية السيد إرينستو إنريكي، رئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، وزير المواطنة أوسمارتيرا، وزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزار، وزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البرازيلية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:01 PM

ولي العهد يستعرض مع رئيس البرازيل التعاون الثنائي ومجالات الاستثمار

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، وزير الخارجية السيد إرينستو إنريكي، رئيس المكتب الرئاسي أونيكس لورينزوني، وزير المواطنة أوسمارتيرا، وزير العلوم والتكنولوجيا ماركوس سيزار، وزير أمن الدولة أوغوستو هيلينو، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البرازيلية.

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