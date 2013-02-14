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رئيس أوكرانيا يدعو "بايدن" لزيارة كييف.. "ستكون إشارة قوية لتهدئة الوضع"

توافق الرئيسان على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، نقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما في وقت سابق الأحد: "أنا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستُسهم في استقرار الوضع".

ولكن واشنطن لم تشر البتة إلى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي استغرقت نحو 50 دقيقة، حيث نقل البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي توافقا على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

أوكرانيا كييف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس أوكرانيا يدعو "بايدن" لزيارة كييف.. "ستكون إشارة قوية لتهدئة الوضع"
سبق

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، نقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما في وقت سابق الأحد: "أنا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستُسهم في استقرار الوضع".

ولكن واشنطن لم تشر البتة إلى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي استغرقت نحو 50 دقيقة، حيث نقل البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي توافقا على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:59 AM

رئيس أوكرانيا يدعو "بايدن" لزيارة كييف.. "ستكون إشارة قوية لتهدئة الوضع"

توافق الرئيسان على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، نقلت الرئاسة الأوكرانية قول زيلنسكي لبايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما في وقت سابق الأحد: "أنا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستُسهم في استقرار الوضع".

ولكن واشنطن لم تشر البتة إلى هذه الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي استغرقت نحو 50 دقيقة، حيث نقل البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي توافقا على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررًا دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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