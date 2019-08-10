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الأخضر يودِّع غرب آسيا بالخسارة من الأردن

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الأخيرة في بطولة غرب آسيا أمام منتخب الأردن بنتيجة 0-3 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

سجَّل أهداف الأردن سعيد مرجان ويوسف الرواشدة وفراس شلباية في الدقائق الـ59 والـ93 والـ98.

واحتل منتخب الأردن المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

وتعرض حارس المنتخب السعودي مصطفى ملائكة لحالة طرد في الدقيقة الـ94 بعد إعاقته اللاعب حمزة الدردور، وحل بديلاً له في مركز حراسة المرمى اللاعب محمد الفهيد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يودِّع غرب آسيا بالخسارة من الأردن
سبق

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الأخيرة في بطولة غرب آسيا أمام منتخب الأردن بنتيجة 0-3 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

سجَّل أهداف الأردن سعيد مرجان ويوسف الرواشدة وفراس شلباية في الدقائق الـ59 والـ93 والـ98.

واحتل منتخب الأردن المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

وتعرض حارس المنتخب السعودي مصطفى ملائكة لحالة طرد في الدقيقة الـ94 بعد إعاقته اللاعب حمزة الدردور، وحل بديلاً له في مركز حراسة المرمى اللاعب محمد الفهيد.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:20 PM

الأخضر يودِّع غرب آسيا بالخسارة من الأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الأخيرة في بطولة غرب آسيا أمام منتخب الأردن بنتيجة 0-3 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

سجَّل أهداف الأردن سعيد مرجان ويوسف الرواشدة وفراس شلباية في الدقائق الـ59 والـ93 والـ98.

واحتل منتخب الأردن المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

وتعرض حارس المنتخب السعودي مصطفى ملائكة لحالة طرد في الدقيقة الـ94 بعد إعاقته اللاعب حمزة الدردور، وحل بديلاً له في مركز حراسة المرمى اللاعب محمد الفهيد.

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