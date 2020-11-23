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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون

الفيروس أنهى حياة 16002 مريضاً

حققت إندونيسيا اليوم الاثنين، مستوى قاتماً في حصيلة الإصابات، بتجاوز أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقترب فيه المستشفيات في الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان من القدرة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ حتى الآن502110 إصابة و16002 حالة وفاة، وهو أعلى رقم في جنوب شرق آسيا، بعد أن كافحت لاحتواء الانتشار منذ أول حالة لها في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لـ "رويترز".

ويرى خبراء الصحة العامة، أن النقص في الاختبار، وتتبع الاتصال، ومعدل الإيجابية المرتفع باستمرار يشير إلى أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وستظل القيود الاجتماعية الفضفاضة نسبياً سارية في العاصمة جاكرتا حتى 6 ديسمبر.

وسجلت إندونيسيا في المتوسط ما يقرب من 4000 حالة جديدة يومياً حتى الآن في نوفمبر، مع ارتفاع حاد في بعض المقاطعات يرهق المستشفيات في جزيرة جاوة الرئيسة.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون
سبق

حققت إندونيسيا اليوم الاثنين، مستوى قاتماً في حصيلة الإصابات، بتجاوز أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقترب فيه المستشفيات في الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان من القدرة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ حتى الآن502110 إصابة و16002 حالة وفاة، وهو أعلى رقم في جنوب شرق آسيا، بعد أن كافحت لاحتواء الانتشار منذ أول حالة لها في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لـ "رويترز".

ويرى خبراء الصحة العامة، أن النقص في الاختبار، وتتبع الاتصال، ومعدل الإيجابية المرتفع باستمرار يشير إلى أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وستظل القيود الاجتماعية الفضفاضة نسبياً سارية في العاصمة جاكرتا حتى 6 ديسمبر.

وسجلت إندونيسيا في المتوسط ما يقرب من 4000 حالة جديدة يومياً حتى الآن في نوفمبر، مع ارتفاع حاد في بعض المقاطعات يرهق المستشفيات في جزيرة جاوة الرئيسة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:22 PM

مستوى قاتم.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتخطى نصف مليون

الفيروس أنهى حياة 16002 مريضاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت إندونيسيا اليوم الاثنين، مستوى قاتماً في حصيلة الإصابات، بتجاوز أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقترب فيه المستشفيات في الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان من القدرة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا بلغ حتى الآن502110 إصابة و16002 حالة وفاة، وهو أعلى رقم في جنوب شرق آسيا، بعد أن كافحت لاحتواء الانتشار منذ أول حالة لها في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لـ "رويترز".

ويرى خبراء الصحة العامة، أن النقص في الاختبار، وتتبع الاتصال، ومعدل الإيجابية المرتفع باستمرار يشير إلى أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وستظل القيود الاجتماعية الفضفاضة نسبياً سارية في العاصمة جاكرتا حتى 6 ديسمبر.

وسجلت إندونيسيا في المتوسط ما يقرب من 4000 حالة جديدة يومياً حتى الآن في نوفمبر، مع ارتفاع حاد في بعض المقاطعات يرهق المستشفيات في جزيرة جاوة الرئيسة.

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