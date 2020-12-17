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متى تسافر الحامل بلا قلق؟ وما التعليمات الواجب اتباعها؟ الإجابة هنا

خبيرة ألمانية في "طب الجنين": الحالة الصحية للأم تعد العنصر الحاسم

أفادت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا خبيرة الأجنة في عيادة "آي في آي" لطب الجنين، بأن تحديد التوقيت المثالي لسفر الحامل يستلزم النظر في العديد من الشروط؛ بسبب أن هذا الأمر يعتمد دائماً على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، قالت "ماركوفا": يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم؛ لكونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق، وخلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمناً عادةً، ولكن يجب توخي الحذر الشديد؛ نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة.

وأضافت: بحسب الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وأردفت: تعد الفترة من منتصف فترة الحمل "من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28" فترة مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.

وتابعت: تنصح النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.

وقالت "ماركوفا": "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة. حتى إن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق تمنع السفر أثناء الحمل. لهذا من الأفضل دائماً اتباع التعليمات؛ لتجنّب أي حادث أو إزعاج.

سفر الحامل الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد

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متى تسافر الحامل بلا قلق؟ وما التعليمات الواجب اتباعها؟ الإجابة هنا
سبق

أفادت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا خبيرة الأجنة في عيادة "آي في آي" لطب الجنين، بأن تحديد التوقيت المثالي لسفر الحامل يستلزم النظر في العديد من الشروط؛ بسبب أن هذا الأمر يعتمد دائماً على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، قالت "ماركوفا": يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم؛ لكونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق، وخلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمناً عادةً، ولكن يجب توخي الحذر الشديد؛ نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة.

وأضافت: بحسب الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وأردفت: تعد الفترة من منتصف فترة الحمل "من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28" فترة مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.

وتابعت: تنصح النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.

وقالت "ماركوفا": "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة. حتى إن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق تمنع السفر أثناء الحمل. لهذا من الأفضل دائماً اتباع التعليمات؛ لتجنّب أي حادث أو إزعاج.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
02:51 PM

متى تسافر الحامل بلا قلق؟ وما التعليمات الواجب اتباعها؟ الإجابة هنا

خبيرة ألمانية في "طب الجنين": الحالة الصحية للأم تعد العنصر الحاسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا خبيرة الأجنة في عيادة "آي في آي" لطب الجنين، بأن تحديد التوقيت المثالي لسفر الحامل يستلزم النظر في العديد من الشروط؛ بسبب أن هذا الأمر يعتمد دائماً على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، قالت "ماركوفا": يتعين على النساء إبلاغ أطبائهن وطلب استشارتهم؛ لكونهم على دراية بحالة الحمل، وإذا كانت هناك أي مخاطر على الإطلاق، وخلال الثلث الأول من الحمل يكون السفر آمناً عادةً، ولكن يجب توخي الحذر الشديد؛ نظرا لأن احتمالية حدوث الإجهاض تكون عالية للغاية خلال هذه المرحلة.

وأضافت: بحسب الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وأردفت: تعد الفترة من منتصف فترة الحمل "من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28" فترة مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.

وتابعت: تنصح النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.

وقالت "ماركوفا": "يجب على النساء التخطيط بعناية لكل شيء قبل الشروع في الرحلة، خاصة إذا كانت المرأة في المرحلة الأخيرة من الحمل، ففي هذا الوقت قد يكون من الصعب للغاية وغير الآمن بالنسبة لهن السفر لساعات طويلة. حتى إن بعض شركات الطيران لديها سياسات تتعلق تمنع السفر أثناء الحمل. لهذا من الأفضل دائماً اتباع التعليمات؛ لتجنّب أي حادث أو إزعاج.

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