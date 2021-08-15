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هجن العاصفة تُحكم سيطرتها على منافسات ثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3

سيطرت هجن العاصفة على أشواط الفترة المسائية لثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، المخصصة لفئة اللقايا "بكار – قعدان"، مفتوح عام مسافة 4 كم، وأحكمت قبضتها على الشوط الرئيس للبكار بفوز البكرة "عصايب"، والرئيس للقعدان بفوز القعود "شاهين"، وتسجيله أفضل توقيت وصول بزمن قدره "06:26.80 دقيقة"، كما حقق القعود "شاهين" نوماس الشوط الثامن، فيما انتزعت البكرة "الفايزة" نوماس الشوط التاسع.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول للأشواط الـ14: "الوسيمة" لحمد جارالله علي البريدي، "الهيتي" لحمد علي جابر المري، "مياسة" لحمد غانم سلطان الهديفي، "سياف" لمانع بن محمد صالح آل رزق، "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، "الدولار" لماجد بن سعود بن عيد العتيبي، "متعبة" لعبدالرحمن صويحي الشمري، "النايف" لناصر بن عيد العصيمي، "الراشدية" لسليمان سلامة سليمان الجهني، و"أدهم" لصالح فهيد المري.

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هجن العاصفة تُحكم سيطرتها على منافسات ثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3
سبق

سيطرت هجن العاصفة على أشواط الفترة المسائية لثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، المخصصة لفئة اللقايا "بكار – قعدان"، مفتوح عام مسافة 4 كم، وأحكمت قبضتها على الشوط الرئيس للبكار بفوز البكرة "عصايب"، والرئيس للقعدان بفوز القعود "شاهين"، وتسجيله أفضل توقيت وصول بزمن قدره "06:26.80 دقيقة"، كما حقق القعود "شاهين" نوماس الشوط الثامن، فيما انتزعت البكرة "الفايزة" نوماس الشوط التاسع.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول للأشواط الـ14: "الوسيمة" لحمد جارالله علي البريدي، "الهيتي" لحمد علي جابر المري، "مياسة" لحمد غانم سلطان الهديفي، "سياف" لمانع بن محمد صالح آل رزق، "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، "الدولار" لماجد بن سعود بن عيد العتيبي، "متعبة" لعبدالرحمن صويحي الشمري، "النايف" لناصر بن عيد العصيمي، "الراشدية" لسليمان سلامة سليمان الجهني، و"أدهم" لصالح فهيد المري.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:09 PM

هجن العاصفة تُحكم سيطرتها على منافسات ثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيطرت هجن العاصفة على أشواط الفترة المسائية لثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حاليًّا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، المخصصة لفئة اللقايا "بكار – قعدان"، مفتوح عام مسافة 4 كم، وأحكمت قبضتها على الشوط الرئيس للبكار بفوز البكرة "عصايب"، والرئيس للقعدان بفوز القعود "شاهين"، وتسجيله أفضل توقيت وصول بزمن قدره "06:26.80 دقيقة"، كما حقق القعود "شاهين" نوماس الشوط الثامن، فيما انتزعت البكرة "الفايزة" نوماس الشوط التاسع.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول للأشواط الـ14: "الوسيمة" لحمد جارالله علي البريدي، "الهيتي" لحمد علي جابر المري، "مياسة" لحمد غانم سلطان الهديفي، "سياف" لمانع بن محمد صالح آل رزق، "لهب" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، "الدولار" لماجد بن سعود بن عيد العتيبي، "متعبة" لعبدالرحمن صويحي الشمري، "النايف" لناصر بن عيد العصيمي، "الراشدية" لسليمان سلامة سليمان الجهني، و"أدهم" لصالح فهيد المري.

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