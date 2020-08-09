النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمك ينعش حظوظه بالبقاء ويحرم الفيصلي من دخول مربع الكبار

في افتتاح الجولة 24 من الدوري (احفظ شعارك)

أنعش فريق ضمك الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعدما تغلب على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، لحساب الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.

نجح أصحاب الضيافة (ضمك) في ترجمة أفضليتهم إلى افتتاح التسجيل عن طريق هدّاف الفريق إيميليو زيلايا، حينما سدد زميله عبدالله الجوعي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أخفق الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك بالدقيقة 27.

بعد الهدف ردّ الفيصلي لم يرتقِ لمستوى تشكيل خطورة على مرمى مصطفى زغبة، بينما واصل فريق ضمك هيمنته على منطقة وسط الملعب؛ حيث مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل.

في بداية الشوط الثاني صبّ فريق ضمك تركيزه بالحفاظ على تقدُّمه بتضييق المساحات في الدفاع ليبدأ لاعبو الفريق الخصم محاولات التسديد من خارج منطقة الجزاء التي لم تأتِ بجديد.

وعلى عكس مجريات اللعب عزّز فريق ضمك تقدمه بالهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا، الذي سجّل هدفه السابع مع فريقه منذ قدومه بالانتقالات الشتوية الماضية بنسخة طبق الأصل عن الهدف الأول، بعد أن وصلته كرة مرتدّة من الدفاع ليضعها بمهارة على يمين الحارس مصطفى ملائكة (55).

تمكّن الضيوف من تقليص الفارق بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان الحربي إثر عرقلة البديل رمزي صولان، تكفّل يوسف الجبلي بترجمتها داخل الشباك عند الدقيقة (81).

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمك الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمك ينعش حظوظه بالبقاء ويحرم الفيصلي من دخول مربع الكبار
سبق

أنعش فريق ضمك الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعدما تغلب على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، لحساب الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.

نجح أصحاب الضيافة (ضمك) في ترجمة أفضليتهم إلى افتتاح التسجيل عن طريق هدّاف الفريق إيميليو زيلايا، حينما سدد زميله عبدالله الجوعي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أخفق الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك بالدقيقة 27.

بعد الهدف ردّ الفيصلي لم يرتقِ لمستوى تشكيل خطورة على مرمى مصطفى زغبة، بينما واصل فريق ضمك هيمنته على منطقة وسط الملعب؛ حيث مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل.

في بداية الشوط الثاني صبّ فريق ضمك تركيزه بالحفاظ على تقدُّمه بتضييق المساحات في الدفاع ليبدأ لاعبو الفريق الخصم محاولات التسديد من خارج منطقة الجزاء التي لم تأتِ بجديد.

وعلى عكس مجريات اللعب عزّز فريق ضمك تقدمه بالهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا، الذي سجّل هدفه السابع مع فريقه منذ قدومه بالانتقالات الشتوية الماضية بنسخة طبق الأصل عن الهدف الأول، بعد أن وصلته كرة مرتدّة من الدفاع ليضعها بمهارة على يمين الحارس مصطفى ملائكة (55).

تمكّن الضيوف من تقليص الفارق بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان الحربي إثر عرقلة البديل رمزي صولان، تكفّل يوسف الجبلي بترجمتها داخل الشباك عند الدقيقة (81).

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:34 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:49 PM

ضمك ينعش حظوظه بالبقاء ويحرم الفيصلي من دخول مربع الكبار

في افتتاح الجولة 24 من الدوري (احفظ شعارك)

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
272

أنعش فريق ضمك الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعدما تغلب على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، لحساب الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.

نجح أصحاب الضيافة (ضمك) في ترجمة أفضليتهم إلى افتتاح التسجيل عن طريق هدّاف الفريق إيميليو زيلايا، حينما سدد زميله عبدالله الجوعي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أخفق الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك بالدقيقة 27.

بعد الهدف ردّ الفيصلي لم يرتقِ لمستوى تشكيل خطورة على مرمى مصطفى زغبة، بينما واصل فريق ضمك هيمنته على منطقة وسط الملعب؛ حيث مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل.

في بداية الشوط الثاني صبّ فريق ضمك تركيزه بالحفاظ على تقدُّمه بتضييق المساحات في الدفاع ليبدأ لاعبو الفريق الخصم محاولات التسديد من خارج منطقة الجزاء التي لم تأتِ بجديد.

وعلى عكس مجريات اللعب عزّز فريق ضمك تقدمه بالهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا، الذي سجّل هدفه السابع مع فريقه منذ قدومه بالانتقالات الشتوية الماضية بنسخة طبق الأصل عن الهدف الأول، بعد أن وصلته كرة مرتدّة من الدفاع ليضعها بمهارة على يمين الحارس مصطفى ملائكة (55).

تمكّن الضيوف من تقليص الفارق بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان الحربي إثر عرقلة البديل رمزي صولان، تكفّل يوسف الجبلي بترجمتها داخل الشباك عند الدقيقة (81).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,776
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,208
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,036
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,515

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة