ضمك ينعش حظوظه بالبقاء ويحرم الفيصلي من دخول مربع الكبار

في افتتاح الجولة 24 من الدوري (احفظ شعارك)

أنعش فريق ضمك الأول لكرة القدم من حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعدما تغلب على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، لحساب الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.

نجح أصحاب الضيافة (ضمك) في ترجمة أفضليتهم إلى افتتاح التسجيل عن طريق هدّاف الفريق إيميليو زيلايا، حينما سدد زميله عبدالله الجوعي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أخفق الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك بالدقيقة 27.

بعد الهدف ردّ الفيصلي لم يرتقِ لمستوى تشكيل خطورة على مرمى مصطفى زغبة، بينما واصل فريق ضمك هيمنته على منطقة وسط الملعب؛ حيث مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل.

في بداية الشوط الثاني صبّ فريق ضمك تركيزه بالحفاظ على تقدُّمه بتضييق المساحات في الدفاع ليبدأ لاعبو الفريق الخصم محاولات التسديد من خارج منطقة الجزاء التي لم تأتِ بجديد.

وعلى عكس مجريات اللعب عزّز فريق ضمك تقدمه بالهدف الثاني عبر الأرجنتيني إيميليو زيلايا، الذي سجّل هدفه السابع مع فريقه منذ قدومه بالانتقالات الشتوية الماضية بنسخة طبق الأصل عن الهدف الأول، بعد أن وصلته كرة مرتدّة من الدفاع ليضعها بمهارة على يمين الحارس مصطفى ملائكة (55).

تمكّن الضيوف من تقليص الفارق بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان الحربي إثر عرقلة البديل رمزي صولان، تكفّل يوسف الجبلي بترجمتها داخل الشباك عند الدقيقة (81).