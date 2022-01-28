"الجمارك": يُسمح باستيراد المجسمات.. لكن بهذه الشروط

من ضمنها أن لا تكون مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد

أكدت الجمارك السعودية بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم، ويجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.





وحول السماح باستيرادها للأفراد، ذكرت الجمارك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه يسمح بذلك على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.