النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر عدلية لـ"سبق": لا حوادث جنائية في جبل الرحمة

يؤكد عمل الجهات الأمنية بكفاءات عالية

لم يسجّل جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات؛ أي جريمة، اليوم، خلال أداء الحجاج ركن الحج الأعظم.

وعلمت "سبق" من مصادر عدلية، أنه لم تسجل أي واقعة جريمة جنائية، أو نحوها على مدار يوم عرفة بمنطقة جبل الرحمة والساحات المحيطة به.

وتعمل الجهات الأمنية على قدر من المسؤولية من خلال كفاءات عالية في أداء مهامها بما يحفظ أمن الحاج، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن الحاج والمشاعر المقدسة.

وكان قائد التحرّيات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني؛ قد أكد في وقت سابق لـ”سبق” أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة؛ حيث لم تلحظ القوات المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر عدلية لـ"سبق": لا حوادث جنائية في جبل الرحمة
سبق

لم يسجّل جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات؛ أي جريمة، اليوم، خلال أداء الحجاج ركن الحج الأعظم.

وعلمت "سبق" من مصادر عدلية، أنه لم تسجل أي واقعة جريمة جنائية، أو نحوها على مدار يوم عرفة بمنطقة جبل الرحمة والساحات المحيطة به.

وتعمل الجهات الأمنية على قدر من المسؤولية من خلال كفاءات عالية في أداء مهامها بما يحفظ أمن الحاج، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن الحاج والمشاعر المقدسة.

وكان قائد التحرّيات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني؛ قد أكد في وقت سابق لـ”سبق” أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة؛ حيث لم تلحظ القوات المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:12 PM

مصادر عدلية لـ"سبق": لا حوادث جنائية في جبل الرحمة

يؤكد عمل الجهات الأمنية بكفاءات عالية

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
1,534

لم يسجّل جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات؛ أي جريمة، اليوم، خلال أداء الحجاج ركن الحج الأعظم.

وعلمت "سبق" من مصادر عدلية، أنه لم تسجل أي واقعة جريمة جنائية، أو نحوها على مدار يوم عرفة بمنطقة جبل الرحمة والساحات المحيطة به.

وتعمل الجهات الأمنية على قدر من المسؤولية من خلال كفاءات عالية في أداء مهامها بما يحفظ أمن الحاج، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن الحاج والمشاعر المقدسة.

وكان قائد التحرّيات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني؛ قد أكد في وقت سابق لـ”سبق” أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة؛ حيث لم تلحظ القوات المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,672
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,664
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,656
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,748

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة