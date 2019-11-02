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"السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية

كأول سعودي يفوز بهذا المنصب

فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات.

جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت.

ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية.

الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الاتحاد الآسيوي للرماية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية
سبق

فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات.

جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت.

ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:53 PM

"السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية

كأول سعودي يفوز بهذا المنصب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات.

جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت.

ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية.

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