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السعودية تدين وتستنكر جريمة "تفجير حفل الزفاف" في العاصمة الأفغانية

مصدر مسؤول جدد موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر جريمة "تفجير حفل الزفاف" في العاصمة الأفغانية
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:01 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
03:11 PM

السعودية تدين وتستنكر جريمة "تفجير حفل الزفاف" في العاصمة الأفغانية

مصدر مسؤول جدد موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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