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اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية بجنوب بلجرشي

" خليل " رئيساً و" العاتي " نائباً

صدرت الموافقة باعتماد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها والذي تكون من 9 أعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لمجلس الإدارة وذلك عقب موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبد الله ( رئيس ) عبد العزيز مصلح العاتي ( نائب ) / سعيد عبد الله محمد ( أمين الصندوق ).

وعضوية كل من: 1- حمدان مصلح عبد الله2- سلطان عبد الله محمد 3- سالم علي عبد الله 4- المهندس عبد الرحمن سعيد علي 5- محمد أحمد آل سرحان 6- عبد الوهاب حمدان صالح.

وتعد هذه اللجنة رافداً من روافد العمل الاجتماعي حيث تساهم في تنمية المجتمع فكرياً وثقافياً واجتماعياً في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق نمو متوازن وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية بجنوب بلجرشي
سبق

صدرت الموافقة باعتماد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها والذي تكون من 9 أعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لمجلس الإدارة وذلك عقب موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبد الله ( رئيس ) عبد العزيز مصلح العاتي ( نائب ) / سعيد عبد الله محمد ( أمين الصندوق ).

وعضوية كل من: 1- حمدان مصلح عبد الله2- سلطان عبد الله محمد 3- سالم علي عبد الله 4- المهندس عبد الرحمن سعيد علي 5- محمد أحمد آل سرحان 6- عبد الوهاب حمدان صالح.

وتعد هذه اللجنة رافداً من روافد العمل الاجتماعي حيث تساهم في تنمية المجتمع فكرياً وثقافياً واجتماعياً في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق نمو متوازن وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:31 PM

اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية بجنوب بلجرشي

" خليل " رئيساً و" العاتي " نائباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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صدرت الموافقة باعتماد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي واختيار مجلس إدارتها والذي تكون من 9 أعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للجنة بنادي الحي في ثانوية بالشهم بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح، ومركز التنمية الاجتماعية بالباحة، والمرشحين لمجلس الإدارة وذلك عقب موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى جنوب بلجرشي.

وجاءت أسماء مجلس الإدارة كالتالي: خليل علي عبد الله ( رئيس ) عبد العزيز مصلح العاتي ( نائب ) / سعيد عبد الله محمد ( أمين الصندوق ).

وعضوية كل من: 1- حمدان مصلح عبد الله2- سلطان عبد الله محمد 3- سالم علي عبد الله 4- المهندس عبد الرحمن سعيد علي 5- محمد أحمد آل سرحان 6- عبد الوهاب حمدان صالح.

وتعد هذه اللجنة رافداً من روافد العمل الاجتماعي حيث تساهم في تنمية المجتمع فكرياً وثقافياً واجتماعياً في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق نمو متوازن وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

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