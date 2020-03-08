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فيديو "الخبز المكشوف" يتفاعل برد.. "أمانة مكة" لناشره: شكراً.. جارٍ اتخاذ اللازم

ظهر فيه يشكو تعريض الخبز للهواء الطلق وعدم إلزام المحلات بتغليفه ولبس القفازات

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى مواطن، حول محلات بيع الخبز المكشوف بمكة المكرمة، واعدةً باتخاذ الإجراء اللازم.

وقدّمت أمانة العاصمة المقدسة شكرها للمواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشكو من تعريض الخبز للهواء الطلق، وعدم إلزام المحلات بتغليف الخبز ولبس القفازات أثناء الشراء.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ردًّا على مقطع الفيديو:‏ "‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارٍ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يطالب أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل السريع، ومتابعة المحلات المخصصة لبيع الخبز، لافتاً إلى أن وضع الخبز في الهواء الطلق وعدم لبس القفازات أثناء الشراء وملامسة الخبز بشكل مباشر؛ يساعد على انتقال العدوى.

وتمنّى ناشر المقطع من أمانة العاصمة المقدسة وفروع البلديات، التدخل الفوري لوضع حل مناسب لهذه المشكلة.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة محلات بيع الخبز المكشوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "الخبز المكشوف" يتفاعل برد.. "أمانة مكة" لناشره: شكراً.. جارٍ اتخاذ اللازم
سبق

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى مواطن، حول محلات بيع الخبز المكشوف بمكة المكرمة، واعدةً باتخاذ الإجراء اللازم.

وقدّمت أمانة العاصمة المقدسة شكرها للمواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشكو من تعريض الخبز للهواء الطلق، وعدم إلزام المحلات بتغليف الخبز ولبس القفازات أثناء الشراء.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ردًّا على مقطع الفيديو:‏ "‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارٍ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يطالب أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل السريع، ومتابعة المحلات المخصصة لبيع الخبز، لافتاً إلى أن وضع الخبز في الهواء الطلق وعدم لبس القفازات أثناء الشراء وملامسة الخبز بشكل مباشر؛ يساعد على انتقال العدوى.

وتمنّى ناشر المقطع من أمانة العاصمة المقدسة وفروع البلديات، التدخل الفوري لوضع حل مناسب لهذه المشكلة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:59 AM

فيديو "الخبز المكشوف" يتفاعل برد.. "أمانة مكة" لناشره: شكراً.. جارٍ اتخاذ اللازم

ظهر فيه يشكو تعريض الخبز للهواء الطلق وعدم إلزام المحلات بتغليفه ولبس القفازات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,549

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى مواطن، حول محلات بيع الخبز المكشوف بمكة المكرمة، واعدةً باتخاذ الإجراء اللازم.

وقدّمت أمانة العاصمة المقدسة شكرها للمواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشكو من تعريض الخبز للهواء الطلق، وعدم إلزام المحلات بتغليف الخبز ولبس القفازات أثناء الشراء.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ردًّا على مقطع الفيديو:‏ "‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم استلام بلاغك، وجارٍ إحالة البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت".

وكان مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يطالب أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل السريع، ومتابعة المحلات المخصصة لبيع الخبز، لافتاً إلى أن وضع الخبز في الهواء الطلق وعدم لبس القفازات أثناء الشراء وملامسة الخبز بشكل مباشر؛ يساعد على انتقال العدوى.

وتمنّى ناشر المقطع من أمانة العاصمة المقدسة وفروع البلديات، التدخل الفوري لوضع حل مناسب لهذه المشكلة.

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