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"ابن نحيت": منصة "فُرِجت" وفرت فرصة نظامية للسداد عن المعسّرين

أكد أنه تم تحديد قوائم للمستحقين وفق إجراءات قضائية

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن الهدف الذي من أجله أنشأت المديرية العامة للسجون خدمة "فُرِجت" من خلال نظام "أبشر"، هو توفير الفرصة والوسيلة النظامية للمواطنين والمقيمين للمشاركة في مساندة المحكومين بالسجن بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير.

وفي التفاصيل، قال "ابن نحيت":"نعايش في سجون المملكة آلاف الحالات من المواطنين والمقيمين الذين يتوقف إطلاق سراحهم على سداد مبالغ مالية لا تتوفر لديهم ولا يعلم الآخرون عنهم ولا عن قضاياهم مما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد عنهم محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس بغاياتها ومشروعيتها".

وأضاف متحدث مديرية السجون :"لذلك تطورت فكرة توفير منصة رقمية رسمية موحدة لمساعدة سجناء الحقوق المالية في تسهيل وتسريع جمع المبالغ المالية بقدر ما عليهم من ديون من قِبل ذويهم وفاعلي الخير والمتبرعين وذلك وفق إجراءات نظامية وبخصوصية عالية".

وعن كيفية التأكد من أن السداد يتم عن سجين فعلي دون غيره قال: "خدمة فُرجت مبنية على منصة أبشر التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون في تنفيذ عشرات الإجراءات وسداد ما يترتب عليها من مبالغ مالية ولذلك فإن المتبرع هو من يقوم بتحديد السجين والمبلغ المالي الذي يرغب دفعه تقنيًا بما يضمن ارتباط المبلغ المدفوع بفاتورة السجين المحدد".

وعن وجود طريقة لمعرفة سبب الدين للتأكد من أنه ليس بسبب تلاعب أو إسراف مثلاً، أوضح : "أنه يتم تحديد قوائم السجناء الذين يستحقون الاستفادة من خدمة فُرجت وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحق كل منهم ومن يسعى لفعل الخير لن يتردد في القيام به لشخص نظر القضاء في قضيته وأصدر حكمه فيها".

وأشار إلى أن القوائم التي تم نشرها للسجناء المستحقين على منصة أبشر ليس لهم سوابق في القضايا المالية وفيما يخص المتلاعبين والمسرفين فهؤلاء من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية ؛ لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لخدمة فرجت بحيث لا يتم حرمانهم من هذه الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأردف :"مع بداية الخدمة نلاحظ أن بعضهم يضع فواتير أو وثائق صادرة من المحكمة بمواقع التواصل الاجتماعي ويستعطف الناس للسداد باعتبار أنها مدرجة في خدمة فرجت ويقوم الناس بسدادها ما نصيحتكم هنا".

واستدرك:"ننصح جميع محبي فعل الخير توجيه تبرعاتهم لسجناء الحقوق المالية عبر منصة أبشر وعدم الالتفات للدعوات الخاصة التي لا يمكن التحقق منها وغاياتها ويمكن التحقق من وجود فاتورة السداد في خدمة فرجت من خلال الرابط التالي :

https://s.moj.gov.sa/furijatverify

واختتم بالقول: نشكر الجميع على تفاعلهم الكبير مع هذه الخدمة وهو أمرٌ غير مستغرب على مجتمعنا المسلم؛ ونُبشر الجميع بأن هذه الخدمة قد أفرجت عن مئات السجناء ولله الحمد خلال أيام معدودة؛ وقد تم تكليف الجهة المختصة بتقييم التجربة لحظيًا بهدف تطويرها بإذن الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن نحيت": منصة "فُرِجت" وفرت فرصة نظامية للسداد عن المعسّرين
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن الهدف الذي من أجله أنشأت المديرية العامة للسجون خدمة "فُرِجت" من خلال نظام "أبشر"، هو توفير الفرصة والوسيلة النظامية للمواطنين والمقيمين للمشاركة في مساندة المحكومين بالسجن بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير.

وفي التفاصيل، قال "ابن نحيت":"نعايش في سجون المملكة آلاف الحالات من المواطنين والمقيمين الذين يتوقف إطلاق سراحهم على سداد مبالغ مالية لا تتوفر لديهم ولا يعلم الآخرون عنهم ولا عن قضاياهم مما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد عنهم محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس بغاياتها ومشروعيتها".

وأضاف متحدث مديرية السجون :"لذلك تطورت فكرة توفير منصة رقمية رسمية موحدة لمساعدة سجناء الحقوق المالية في تسهيل وتسريع جمع المبالغ المالية بقدر ما عليهم من ديون من قِبل ذويهم وفاعلي الخير والمتبرعين وذلك وفق إجراءات نظامية وبخصوصية عالية".

وعن كيفية التأكد من أن السداد يتم عن سجين فعلي دون غيره قال: "خدمة فُرجت مبنية على منصة أبشر التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون في تنفيذ عشرات الإجراءات وسداد ما يترتب عليها من مبالغ مالية ولذلك فإن المتبرع هو من يقوم بتحديد السجين والمبلغ المالي الذي يرغب دفعه تقنيًا بما يضمن ارتباط المبلغ المدفوع بفاتورة السجين المحدد".

وعن وجود طريقة لمعرفة سبب الدين للتأكد من أنه ليس بسبب تلاعب أو إسراف مثلاً، أوضح : "أنه يتم تحديد قوائم السجناء الذين يستحقون الاستفادة من خدمة فُرجت وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحق كل منهم ومن يسعى لفعل الخير لن يتردد في القيام به لشخص نظر القضاء في قضيته وأصدر حكمه فيها".

وأشار إلى أن القوائم التي تم نشرها للسجناء المستحقين على منصة أبشر ليس لهم سوابق في القضايا المالية وفيما يخص المتلاعبين والمسرفين فهؤلاء من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية ؛ لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لخدمة فرجت بحيث لا يتم حرمانهم من هذه الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأردف :"مع بداية الخدمة نلاحظ أن بعضهم يضع فواتير أو وثائق صادرة من المحكمة بمواقع التواصل الاجتماعي ويستعطف الناس للسداد باعتبار أنها مدرجة في خدمة فرجت ويقوم الناس بسدادها ما نصيحتكم هنا".

واستدرك:"ننصح جميع محبي فعل الخير توجيه تبرعاتهم لسجناء الحقوق المالية عبر منصة أبشر وعدم الالتفات للدعوات الخاصة التي لا يمكن التحقق منها وغاياتها ويمكن التحقق من وجود فاتورة السداد في خدمة فرجت من خلال الرابط التالي :

https://s.moj.gov.sa/furijatverify

واختتم بالقول: نشكر الجميع على تفاعلهم الكبير مع هذه الخدمة وهو أمرٌ غير مستغرب على مجتمعنا المسلم؛ ونُبشر الجميع بأن هذه الخدمة قد أفرجت عن مئات السجناء ولله الحمد خلال أيام معدودة؛ وقد تم تكليف الجهة المختصة بتقييم التجربة لحظيًا بهدف تطويرها بإذن الله تعالى.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:16 PM

"ابن نحيت": منصة "فُرِجت" وفرت فرصة نظامية للسداد عن المعسّرين

أكد أنه تم تحديد قوائم للمستحقين وفق إجراءات قضائية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
14,916

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن الهدف الذي من أجله أنشأت المديرية العامة للسجون خدمة "فُرِجت" من خلال نظام "أبشر"، هو توفير الفرصة والوسيلة النظامية للمواطنين والمقيمين للمشاركة في مساندة المحكومين بالسجن بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير.

وفي التفاصيل، قال "ابن نحيت":"نعايش في سجون المملكة آلاف الحالات من المواطنين والمقيمين الذين يتوقف إطلاق سراحهم على سداد مبالغ مالية لا تتوفر لديهم ولا يعلم الآخرون عنهم ولا عن قضاياهم مما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد عنهم محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس بغاياتها ومشروعيتها".

وأضاف متحدث مديرية السجون :"لذلك تطورت فكرة توفير منصة رقمية رسمية موحدة لمساعدة سجناء الحقوق المالية في تسهيل وتسريع جمع المبالغ المالية بقدر ما عليهم من ديون من قِبل ذويهم وفاعلي الخير والمتبرعين وذلك وفق إجراءات نظامية وبخصوصية عالية".

وعن كيفية التأكد من أن السداد يتم عن سجين فعلي دون غيره قال: "خدمة فُرجت مبنية على منصة أبشر التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون في تنفيذ عشرات الإجراءات وسداد ما يترتب عليها من مبالغ مالية ولذلك فإن المتبرع هو من يقوم بتحديد السجين والمبلغ المالي الذي يرغب دفعه تقنيًا بما يضمن ارتباط المبلغ المدفوع بفاتورة السجين المحدد".

وعن وجود طريقة لمعرفة سبب الدين للتأكد من أنه ليس بسبب تلاعب أو إسراف مثلاً، أوضح : "أنه يتم تحديد قوائم السجناء الذين يستحقون الاستفادة من خدمة فُرجت وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحق كل منهم ومن يسعى لفعل الخير لن يتردد في القيام به لشخص نظر القضاء في قضيته وأصدر حكمه فيها".

وأشار إلى أن القوائم التي تم نشرها للسجناء المستحقين على منصة أبشر ليس لهم سوابق في القضايا المالية وفيما يخص المتلاعبين والمسرفين فهؤلاء من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية ؛ لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لخدمة فرجت بحيث لا يتم حرمانهم من هذه الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأردف :"مع بداية الخدمة نلاحظ أن بعضهم يضع فواتير أو وثائق صادرة من المحكمة بمواقع التواصل الاجتماعي ويستعطف الناس للسداد باعتبار أنها مدرجة في خدمة فرجت ويقوم الناس بسدادها ما نصيحتكم هنا".

واستدرك:"ننصح جميع محبي فعل الخير توجيه تبرعاتهم لسجناء الحقوق المالية عبر منصة أبشر وعدم الالتفات للدعوات الخاصة التي لا يمكن التحقق منها وغاياتها ويمكن التحقق من وجود فاتورة السداد في خدمة فرجت من خلال الرابط التالي :

https://s.moj.gov.sa/furijatverify

واختتم بالقول: نشكر الجميع على تفاعلهم الكبير مع هذه الخدمة وهو أمرٌ غير مستغرب على مجتمعنا المسلم؛ ونُبشر الجميع بأن هذه الخدمة قد أفرجت عن مئات السجناء ولله الحمد خلال أيام معدودة؛ وقد تم تكليف الجهة المختصة بتقييم التجربة لحظيًا بهدف تطويرها بإذن الله تعالى.

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