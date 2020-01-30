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"منشآت" توقع 21 اتفاقية للقطاع الحكومي والخاص بملتقى بيبان الرياض

تستهدف دعم وتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال التعاون في أنشطة مراكز الابتكار

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة شراكات إستراتيجيةً مع 21 جهة من القطاع الحكومي والخاص شملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل وغرفة الرياض والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك وعدد من شركات التمويل والبنوك، وذلك خلال أعمال ملتقى بيبان الرياض.

وتسعى الاتفاقيات المبرمة إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال التعاون في أنشطة مراكز الابتكار وبرامج ريادة الأعمال الرقمية وتنفيذ مخرجات استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادراتها وتشكيل لجنة مشتركة وفق نموذج الحوكمة المعتمد لمتابعة التنفيذ وتنسيق الجهود، والتعاون على إطلاق برامج لتوعية المجتمع بمفهومي الاستثمار الاجتماعي والريادة الاجتماعية وأهميتهما.

كما تسعى الاتفاقيات إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

يذكر أن ملتقى بيبان الرياض استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والمُمّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي من تمكن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

منشآت ريادة الأعمال الرقمية

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"منشآت" توقع 21 اتفاقية للقطاع الحكومي والخاص بملتقى بيبان الرياض
سبق

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة شراكات إستراتيجيةً مع 21 جهة من القطاع الحكومي والخاص شملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل وغرفة الرياض والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك وعدد من شركات التمويل والبنوك، وذلك خلال أعمال ملتقى بيبان الرياض.

وتسعى الاتفاقيات المبرمة إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال التعاون في أنشطة مراكز الابتكار وبرامج ريادة الأعمال الرقمية وتنفيذ مخرجات استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادراتها وتشكيل لجنة مشتركة وفق نموذج الحوكمة المعتمد لمتابعة التنفيذ وتنسيق الجهود، والتعاون على إطلاق برامج لتوعية المجتمع بمفهومي الاستثمار الاجتماعي والريادة الاجتماعية وأهميتهما.

كما تسعى الاتفاقيات إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

يذكر أن ملتقى بيبان الرياض استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والمُمّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي من تمكن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:40 PM

"منشآت" توقع 21 اتفاقية للقطاع الحكومي والخاص بملتقى بيبان الرياض

تستهدف دعم وتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال التعاون في أنشطة مراكز الابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة شراكات إستراتيجيةً مع 21 جهة من القطاع الحكومي والخاص شملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل وغرفة الرياض والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك وعدد من شركات التمويل والبنوك، وذلك خلال أعمال ملتقى بيبان الرياض.

وتسعى الاتفاقيات المبرمة إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال الرقمية من خلال التعاون في أنشطة مراكز الابتكار وبرامج ريادة الأعمال الرقمية وتنفيذ مخرجات استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادراتها وتشكيل لجنة مشتركة وفق نموذج الحوكمة المعتمد لمتابعة التنفيذ وتنسيق الجهود، والتعاون على إطلاق برامج لتوعية المجتمع بمفهومي الاستثمار الاجتماعي والريادة الاجتماعية وأهميتهما.

كما تسعى الاتفاقيات إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة واحدة تجمع الجهات التمويلية والجهات الداعمة للتمويل إلكترونيًا، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

يذكر أن ملتقى بيبان الرياض استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والمُمّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي من تمكن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

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