النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والمدينة ومكة تمتد إلى غرب الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، المدينة المنوّرة, مكة المكرّمة؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وارتفاعٌ في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، المدينة المنوّرة, مكة المكرّمة؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وارتفاعٌ في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:11 AM

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والمدينة ومكة تمتد إلى غرب الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
6,491

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، المدينة المنوّرة, مكة المكرّمة؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وارتفاعٌ في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,695
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,514
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,863
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,503

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة