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بأعلى معايير السلامة.. هنا "شبكة طرق متكاملة" تنجزها "النقل" في 129 يوماً

ضمن إستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشرات الجودة

تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بإنشاء شبكة طرق متكاملة ورفع مستوى الشبكة الحالية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل التنقل وتقليل زمن الرحلات.

ويبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6,988 كلم، منها تنفيذ طرق مفردة بطول 2,527 كلم، وعمل طرق مزدوجة بطول 577 كلم، وتنفيذ طرق سريعة بطول 354 كلم، وتنفيذ ازدواج لطرق قائمة بطول 2,180 كلم، وتحويل طريق مزدوج إلى سريع بطول 74 كلم، وإعادة إنشاء طريق قائم بطول 1276 كلم، وتنفيذ 274 جسرًا، وعمل 168 تقاطعًا.

كما قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمجموعة من أعمال التنفيذ على الطرق التابعة لها خلال الـ 4 أشهر الماضية، ونفذت الوزارة أعمال أسفلتية بطول 535 كلم، وعمل حواجز خرسانية بطول 86,918م، وتركيب سياجات بطول 24,526م، وعمل دهانات على 380,602م، إلى جانب تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي 130,354 وحدة، وتركيب 2,844 لوحة تحذيرية وإرشادية، وبلغ إجمالي أعمال الحفر في المشاريع خلال هذه الفترة حوالي 7,494,624 متراً مكعباً، وتنفيذ ردميات على الطرق بحوالي 12,500,630 مترًا مكعبًا، وتنفيذ طبقة الأساس الحصوي بحوالي 763,056 مترًا مكعبًا.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمعالجة التعثر وتسريع إنجاز المشاريع والاستفادة منها، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادتها عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً إلى خفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات من كل 100 حالة، وذلك وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تُعد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية محورًا رئيسًا من محاور مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأعلى معايير السلامة.. هنا "شبكة طرق متكاملة" تنجزها "النقل" في 129 يوماً
سبق

تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بإنشاء شبكة طرق متكاملة ورفع مستوى الشبكة الحالية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل التنقل وتقليل زمن الرحلات.

ويبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6,988 كلم، منها تنفيذ طرق مفردة بطول 2,527 كلم، وعمل طرق مزدوجة بطول 577 كلم، وتنفيذ طرق سريعة بطول 354 كلم، وتنفيذ ازدواج لطرق قائمة بطول 2,180 كلم، وتحويل طريق مزدوج إلى سريع بطول 74 كلم، وإعادة إنشاء طريق قائم بطول 1276 كلم، وتنفيذ 274 جسرًا، وعمل 168 تقاطعًا.

كما قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمجموعة من أعمال التنفيذ على الطرق التابعة لها خلال الـ 4 أشهر الماضية، ونفذت الوزارة أعمال أسفلتية بطول 535 كلم، وعمل حواجز خرسانية بطول 86,918م، وتركيب سياجات بطول 24,526م، وعمل دهانات على 380,602م، إلى جانب تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي 130,354 وحدة، وتركيب 2,844 لوحة تحذيرية وإرشادية، وبلغ إجمالي أعمال الحفر في المشاريع خلال هذه الفترة حوالي 7,494,624 متراً مكعباً، وتنفيذ ردميات على الطرق بحوالي 12,500,630 مترًا مكعبًا، وتنفيذ طبقة الأساس الحصوي بحوالي 763,056 مترًا مكعبًا.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمعالجة التعثر وتسريع إنجاز المشاريع والاستفادة منها، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادتها عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً إلى خفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات من كل 100 حالة، وذلك وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تُعد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية محورًا رئيسًا من محاور مستهدفات رؤية المملكة 2030.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:03 PM

بأعلى معايير السلامة.. هنا "شبكة طرق متكاملة" تنجزها "النقل" في 129 يوماً

ضمن إستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشرات الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بإنشاء شبكة طرق متكاملة ورفع مستوى الشبكة الحالية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل التنقل وتقليل زمن الرحلات.

ويبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6,988 كلم، منها تنفيذ طرق مفردة بطول 2,527 كلم، وعمل طرق مزدوجة بطول 577 كلم، وتنفيذ طرق سريعة بطول 354 كلم، وتنفيذ ازدواج لطرق قائمة بطول 2,180 كلم، وتحويل طريق مزدوج إلى سريع بطول 74 كلم، وإعادة إنشاء طريق قائم بطول 1276 كلم، وتنفيذ 274 جسرًا، وعمل 168 تقاطعًا.

كما قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمجموعة من أعمال التنفيذ على الطرق التابعة لها خلال الـ 4 أشهر الماضية، ونفذت الوزارة أعمال أسفلتية بطول 535 كلم، وعمل حواجز خرسانية بطول 86,918م، وتركيب سياجات بطول 24,526م، وعمل دهانات على 380,602م، إلى جانب تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي 130,354 وحدة، وتركيب 2,844 لوحة تحذيرية وإرشادية، وبلغ إجمالي أعمال الحفر في المشاريع خلال هذه الفترة حوالي 7,494,624 متراً مكعباً، وتنفيذ ردميات على الطرق بحوالي 12,500,630 مترًا مكعبًا، وتنفيذ طبقة الأساس الحصوي بحوالي 763,056 مترًا مكعبًا.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمعالجة التعثر وتسريع إنجاز المشاريع والاستفادة منها، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادتها عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، إضافةً إلى خفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات من كل 100 حالة، وذلك وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تُعد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية محورًا رئيسًا من محاور مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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