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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

مكة.. توافر أسطوانات الغاز ومحلات تقوم بتوصيلها لأبواب المنازل

إلزام العمالة بالنظافة والتعقيم ولبس القفازات والكمامات

رصدت "واس" اليوم توفر المخزون الاستهلاكي من وأسطوانات الغاز بالعاصمة المقدسة خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه استخدام أسطوانات الغاز وفي ظل أزمة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وتشهد محلات بيع الغاز إقبالاً عادياً من قبل المواطنين والمقيمين، كما تقوم بعض محلات الغاز بتوصيل أسطوانة الغاز إلى جميع أحياء مكة المكرمة، ولباب منزلك عبر التطبيق.

ويحرص أصحاب محلات الغاز بالاحترازية التي تطبقها البلدية من الإجراءات الاحترازية الوقائية، وإلزام العمالة بالنظافة والتعقيم، ولبس القفازات والكمامات أثناء استلام وتسليم الأسطوانات؛ حفاظاً على الصحة العامة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية الميدانية؛ للوقوف على محلات بيع الغاز، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل بيعها.

الغاز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. توافر أسطوانات الغاز ومحلات تقوم بتوصيلها لأبواب المنازل
سبق

رصدت "واس" اليوم توفر المخزون الاستهلاكي من وأسطوانات الغاز بالعاصمة المقدسة خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه استخدام أسطوانات الغاز وفي ظل أزمة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وتشهد محلات بيع الغاز إقبالاً عادياً من قبل المواطنين والمقيمين، كما تقوم بعض محلات الغاز بتوصيل أسطوانة الغاز إلى جميع أحياء مكة المكرمة، ولباب منزلك عبر التطبيق.

ويحرص أصحاب محلات الغاز بالاحترازية التي تطبقها البلدية من الإجراءات الاحترازية الوقائية، وإلزام العمالة بالنظافة والتعقيم، ولبس القفازات والكمامات أثناء استلام وتسليم الأسطوانات؛ حفاظاً على الصحة العامة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية الميدانية؛ للوقوف على محلات بيع الغاز، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل بيعها.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
03:26 PM

مكة.. توافر أسطوانات الغاز ومحلات تقوم بتوصيلها لأبواب المنازل

إلزام العمالة بالنظافة والتعقيم ولبس القفازات والكمامات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت "واس" اليوم توفر المخزون الاستهلاكي من وأسطوانات الغاز بالعاصمة المقدسة خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه استخدام أسطوانات الغاز وفي ظل أزمة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وتشهد محلات بيع الغاز إقبالاً عادياً من قبل المواطنين والمقيمين، كما تقوم بعض محلات الغاز بتوصيل أسطوانة الغاز إلى جميع أحياء مكة المكرمة، ولباب منزلك عبر التطبيق.

ويحرص أصحاب محلات الغاز بالاحترازية التي تطبقها البلدية من الإجراءات الاحترازية الوقائية، وإلزام العمالة بالنظافة والتعقيم، ولبس القفازات والكمامات أثناء استلام وتسليم الأسطوانات؛ حفاظاً على الصحة العامة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية الميدانية؛ للوقوف على محلات بيع الغاز، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل بيعها.

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