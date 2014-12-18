الرائد ينتظر التقرير الطبي للحارس "ياقو" قبل موقعة الهلال في الكأس

ينتظر الرائد التقرير الطبي الخاص بحالة حارس الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني "ياقو"، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أُجريت له إصابته في عضلة الساق، وحاجته إلى فحوصات طبية أخرى، بحسب ما أعلن النادي أمس الجمعة.



ويحل الرائد ضيفًا على الهلال الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقال الرائد في حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن الفحوصات الطبية التي أُجريت للإسباني ياقو هيريرين بيَّنت وجود إصابة في عضلة الساق؛ ويحتاج إلى فحوصات طبية أخرى للتأكد بشكل رسمي من نوعية الإصابة ومدة العلاج التي يحتاج إليها للتعافي.