انهيار تاريخي جديد .. الدولار الواحد بـ250 ألف ريال إيراني

محصلة للعقوبات الأمريكية وتداعيات "كورونا"

أفاد تلفزيون "أر تي" الروسي، بأن الريال الإيراني سجل انهيارا تاريخياً جديداً في معاملات اليوم (السبت)، في السوق السوداء بوصول سعر الصرف إلى 250 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

ويعد هذا الانهيار غير المسبوق في سعر العملة الإيرانية؛ نتيجة مباشرة لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد بفعل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني والعواقب الاقتصادية الوخيمة، التي تجلبها جائحة فيروس كورونا المستجد.