القضاء الجزائري يعاقب "الوزير الهارب" بالسجن 20 سنة لإدانته بالفساد

"خليل" اتُّهِم بمنح امتيازات غير مبرّرة للغير وسوء استغلال الوظيفة

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم (الاثنين)، حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة؛ بعد إدانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأيّدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حقّ "خليل" خلال المحاكمة، التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في سبتمبر 2019.

وقضت المحكمة بتغريم "خليل"، الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).

واتّهم "خليل" بمنح امتيازات غير مبرّرة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً؛ لهروبه خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة؛ إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية.