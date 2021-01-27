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متطوعتان تساهمان في إنقاذ حياة طالبة بمجمع أكاديمي بـ"بهر الباحة"

قدمتا لها الإسعافات وراقبتا مؤشراتها الحيوية لحين وصول فرق الهلال

ساهمت بفضل الله متطوعتان في إنقاذ طالبة بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس نتيجة ارتطامها بطالبة أخرى ودخولها بحالة إغماء في المجمع الأكاديمي ببهر التابع لمنطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، عن تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغاً عن سقوط طالبة على رأسها بعد تصادمها مع طالبة أخرى ودخولها في حالة غيبوبة.

وأضاف "الزهراني": باشرت متطوعتا الهلال الأحمر، دالية عامر الغامدي، وحنان عبدالله الغامدي، واللتان تدرسان بتخصص صحي، الحالة وقامتا على الفور بتثبيت رأس المصابة، خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وقد استعادت بتوفيق الله الوعي لحين وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، والتي تولت نقل الحالة لمستشفى الملك فهد بالباحة.

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متطوعتان تساهمان في إنقاذ حياة طالبة بمجمع أكاديمي بـ"بهر الباحة"
سبق

ساهمت بفضل الله متطوعتان في إنقاذ طالبة بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس نتيجة ارتطامها بطالبة أخرى ودخولها بحالة إغماء في المجمع الأكاديمي ببهر التابع لمنطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، عن تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغاً عن سقوط طالبة على رأسها بعد تصادمها مع طالبة أخرى ودخولها في حالة غيبوبة.

وأضاف "الزهراني": باشرت متطوعتا الهلال الأحمر، دالية عامر الغامدي، وحنان عبدالله الغامدي، واللتان تدرسان بتخصص صحي، الحالة وقامتا على الفور بتثبيت رأس المصابة، خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وقد استعادت بتوفيق الله الوعي لحين وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، والتي تولت نقل الحالة لمستشفى الملك فهد بالباحة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:34 PM

متطوعتان تساهمان في إنقاذ حياة طالبة بمجمع أكاديمي بـ"بهر الباحة"

قدمتا لها الإسعافات وراقبتا مؤشراتها الحيوية لحين وصول فرق الهلال

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أحمد العبدالله - الباحة
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ساهمت بفضل الله متطوعتان في إنقاذ طالبة بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس نتيجة ارتطامها بطالبة أخرى ودخولها بحالة إغماء في المجمع الأكاديمي ببهر التابع لمنطقة الباحة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، عن تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغاً عن سقوط طالبة على رأسها بعد تصادمها مع طالبة أخرى ودخولها في حالة غيبوبة.

وأضاف "الزهراني": باشرت متطوعتا الهلال الأحمر، دالية عامر الغامدي، وحنان عبدالله الغامدي، واللتان تدرسان بتخصص صحي، الحالة وقامتا على الفور بتثبيت رأس المصابة، خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وقد استعادت بتوفيق الله الوعي لحين وصول فرق الهلال الأحمر للموقع، والتي تولت نقل الحالة لمستشفى الملك فهد بالباحة.

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