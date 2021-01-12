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فيديو.. "الحصيني" يحذر من أقوى موجة باردة تتعرض لها الرياض منذ بداية الشتاء.. غداً

تستمر 3 أيام.. وتوقع تساقط الثلوج على عسير وحوالي النماص وتنومة

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعه لموجة باردة على الرياض تستمر ثلاثة أيام، ستكون ذروتها غداً الأربعاء. مشيراً إلى أنها أقوى موجة برد تؤثر على الرياض منذ دخول شتاء هذا العام!

وقال "الحصيني" لـ"الإخبارية": "بداية البرد كانت من 40 يوماً، لكن هذه الموجة الباردة التي بدأت كتلتها الهوائية ذات المنشأ القطبي تتمركز على منطقة الرياض بدءاً من منتصف ليلة البارحة الاثنين، متوقع توالي انخفاض درجات الحرارة وتستمر 3 أيام، ولو قدر الله أن تستمر أكثر من ذلك لربما تسجل الصفر وما دون الصفر!

وتوقع أن تكون ذروة الموجة الباردة غداً الأربعاء، إذ يمكن أن تسجل العاصمة الرياض داخل المدينة من 5-7 درجات مئوية، أما خارج العاصمة الرياض ربما تسجل من 2-3 درجات مئوية! لذلك فإن هناك فرصة لتشكل الصقيع خارج المدينة.

وأهاب "الحصيني" بالجميع ممن يرغب في الذهاب إلى خارج العاصمة لرحلة أو استراحة، الحذر من شدة البرد، فهو مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات، خاصة وأن هذه الموجة الباردة لا يصحبها هواء، فلا يشعر الإنسان بالبرد بشكل مباشر.

وكشف خبير الطقس عن احتمالية تساقط الثلوج على منطقة عسير وحوالي النماص وتنومة.

وأشار إلى أن تعرض المنطقة الغربية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة، والمدينة، والأطراف الشمالية من منطقة الرياض، وحائل، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، إلى حالة جوية مطربة جديدة بدءاً من الخميس المقبل، تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة.

خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "الحصيني" يحذر من أقوى موجة باردة تتعرض لها الرياض منذ بداية الشتاء.. غداً
سبق

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعه لموجة باردة على الرياض تستمر ثلاثة أيام، ستكون ذروتها غداً الأربعاء. مشيراً إلى أنها أقوى موجة برد تؤثر على الرياض منذ دخول شتاء هذا العام!

وقال "الحصيني" لـ"الإخبارية": "بداية البرد كانت من 40 يوماً، لكن هذه الموجة الباردة التي بدأت كتلتها الهوائية ذات المنشأ القطبي تتمركز على منطقة الرياض بدءاً من منتصف ليلة البارحة الاثنين، متوقع توالي انخفاض درجات الحرارة وتستمر 3 أيام، ولو قدر الله أن تستمر أكثر من ذلك لربما تسجل الصفر وما دون الصفر!

وتوقع أن تكون ذروة الموجة الباردة غداً الأربعاء، إذ يمكن أن تسجل العاصمة الرياض داخل المدينة من 5-7 درجات مئوية، أما خارج العاصمة الرياض ربما تسجل من 2-3 درجات مئوية! لذلك فإن هناك فرصة لتشكل الصقيع خارج المدينة.

وأهاب "الحصيني" بالجميع ممن يرغب في الذهاب إلى خارج العاصمة لرحلة أو استراحة، الحذر من شدة البرد، فهو مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات، خاصة وأن هذه الموجة الباردة لا يصحبها هواء، فلا يشعر الإنسان بالبرد بشكل مباشر.

وكشف خبير الطقس عن احتمالية تساقط الثلوج على منطقة عسير وحوالي النماص وتنومة.

وأشار إلى أن تعرض المنطقة الغربية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة، والمدينة، والأطراف الشمالية من منطقة الرياض، وحائل، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، إلى حالة جوية مطربة جديدة بدءاً من الخميس المقبل، تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:51 PM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
05:24 PM

فيديو.. "الحصيني" يحذر من أقوى موجة باردة تتعرض لها الرياض منذ بداية الشتاء.. غداً

تستمر 3 أيام.. وتوقع تساقط الثلوج على عسير وحوالي النماص وتنومة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
5,099

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعه لموجة باردة على الرياض تستمر ثلاثة أيام، ستكون ذروتها غداً الأربعاء. مشيراً إلى أنها أقوى موجة برد تؤثر على الرياض منذ دخول شتاء هذا العام!

وقال "الحصيني" لـ"الإخبارية": "بداية البرد كانت من 40 يوماً، لكن هذه الموجة الباردة التي بدأت كتلتها الهوائية ذات المنشأ القطبي تتمركز على منطقة الرياض بدءاً من منتصف ليلة البارحة الاثنين، متوقع توالي انخفاض درجات الحرارة وتستمر 3 أيام، ولو قدر الله أن تستمر أكثر من ذلك لربما تسجل الصفر وما دون الصفر!

وتوقع أن تكون ذروة الموجة الباردة غداً الأربعاء، إذ يمكن أن تسجل العاصمة الرياض داخل المدينة من 5-7 درجات مئوية، أما خارج العاصمة الرياض ربما تسجل من 2-3 درجات مئوية! لذلك فإن هناك فرصة لتشكل الصقيع خارج المدينة.

وأهاب "الحصيني" بالجميع ممن يرغب في الذهاب إلى خارج العاصمة لرحلة أو استراحة، الحذر من شدة البرد، فهو مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات، خاصة وأن هذه الموجة الباردة لا يصحبها هواء، فلا يشعر الإنسان بالبرد بشكل مباشر.

وكشف خبير الطقس عن احتمالية تساقط الثلوج على منطقة عسير وحوالي النماص وتنومة.

وأشار إلى أن تعرض المنطقة الغربية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة، والمدينة، والأطراف الشمالية من منطقة الرياض، وحائل، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، إلى حالة جوية مطربة جديدة بدءاً من الخميس المقبل، تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة.

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