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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 798 حالة

"فالانس": للحدّ من انتشار المرض يجب عزل المصابين أنفسهم لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 798 حالة، مقارنة مع 590 يوم أمس.

وأوضح كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، السير باتريك فالانس، في تصريح صحفي؛ أن أفضل طريقة للحد من انتشار المرض في هذه الأوقات تتمثل في عزل المصابين بالسعال والحمى أنفسَهم لمدة أسبوع على الأقل.


ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية، اليوم، تعليق جميع المباريات في البلاد بما فيها منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الثالث من شهر أبريل القادم.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد العزل المنزلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 798 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 798 حالة، مقارنة مع 590 يوم أمس.

وأوضح كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، السير باتريك فالانس، في تصريح صحفي؛ أن أفضل طريقة للحد من انتشار المرض في هذه الأوقات تتمثل في عزل المصابين بالسعال والحمى أنفسَهم لمدة أسبوع على الأقل.


ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية، اليوم، تعليق جميع المباريات في البلاد بما فيها منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الثالث من شهر أبريل القادم.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:46 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:50 PM

بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 798 حالة

"فالانس": للحدّ من انتشار المرض يجب عزل المصابين أنفسهم لمدة أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 798 حالة، مقارنة مع 590 يوم أمس.

وأوضح كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، السير باتريك فالانس، في تصريح صحفي؛ أن أفضل طريقة للحد من انتشار المرض في هذه الأوقات تتمثل في عزل المصابين بالسعال والحمى أنفسَهم لمدة أسبوع على الأقل.


ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية، اليوم، تعليق جميع المباريات في البلاد بما فيها منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الثالث من شهر أبريل القادم.

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