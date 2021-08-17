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لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم

حصل على 1320 صوتًا مقابل 14 لمنافسه

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الحزم، اليوم الثلاثاء، فوز سلمان المالك بمقعد رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

وكان المالك قد حصد أكثر عدد من الأصوات في سباق الانتخابات الرئاسية؛ حيث حصل على 1320 صوتًا، مقابل 14 صوتًا للمرشح الآخر العساف.

وتقرّر أن يكون غدًا الأربعاء هو اليوم الأخير للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، والخميس المقبل مخصصًا للنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم
سبق

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الحزم، اليوم الثلاثاء، فوز سلمان المالك بمقعد رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

وكان المالك قد حصد أكثر عدد من الأصوات في سباق الانتخابات الرئاسية؛ حيث حصل على 1320 صوتًا، مقابل 14 صوتًا للمرشح الآخر العساف.

وتقرّر أن يكون غدًا الأربعاء هو اليوم الأخير للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، والخميس المقبل مخصصًا للنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:24 PM

لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم

حصل على 1320 صوتًا مقابل 14 لمنافسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية العمومية لنادي الحزم، اليوم الثلاثاء، فوز سلمان المالك بمقعد رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.

وكان المالك قد حصد أكثر عدد من الأصوات في سباق الانتخابات الرئاسية؛ حيث حصل على 1320 صوتًا، مقابل 14 صوتًا للمرشح الآخر العساف.

وتقرّر أن يكون غدًا الأربعاء هو اليوم الأخير للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، والخميس المقبل مخصصًا للنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

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