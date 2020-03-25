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سلطنة عمان تسجّل 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 99

وزارة الصحة كشفت عن تعافي 17 حالة من الفيروس

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل عدد (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض #فيروس_كورونا #كوفيد_19 لمواطنين.

وأضافت الوزارة وفق وكالة الأنباء الرسمية: سبع حالات (٧) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات (٧) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 99 حالة، وتعافت 17 حالة.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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سلطنة عمان تسجّل 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 99
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل عدد (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض #فيروس_كورونا #كوفيد_19 لمواطنين.

وأضافت الوزارة وفق وكالة الأنباء الرسمية: سبع حالات (٧) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات (٧) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 99 حالة، وتعافت 17 حالة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:39 AM

سلطنة عمان تسجّل 15 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 99

وزارة الصحة كشفت عن تعافي 17 حالة من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل عدد (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض #فيروس_كورونا #كوفيد_19 لمواطنين.

وأضافت الوزارة وفق وكالة الأنباء الرسمية: سبع حالات (٧) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات (٧) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 99 حالة، وتعافت 17 حالة.

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