"هيئة الإحصاء" تُطلق حملة "كلنا نقدر" لتشجيع منسوبيها على أخذ لقاح كورونا

حفاظاً على صحتهم للمساهمة في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، حملة "كلنا نقدر" وهي حملة داخلية لمنسوبيها لدعوتهم إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتشجيعهم وتحفيزهم على المسارعة إلى أخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم، وسعيًا للمساهمة في رفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا

وتهدف الحملة إلى تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة لمنسوبي الهيئة، وتسعى الهيئة لتكون من أوائل الجهات الحكومية التي يحصل جميع موظفيها على لقاح كورونا وفق خطة زمنية تحفيزية ومحددة لموظفيها، حيث تمَّ إطلاق صفحة داخلية رقميَّة في البوابة الداخلية للهيئة لتسجيل بيانات منسوبيها الحاصلين على اللقاح، وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد مَن تناولوا اللقاح أولًا بأول.





وجاءت الحملة بشعار "كلنا نقدر" (#خذ_الخطوة) (#خذ_اللقاح) للحث على المبادرة إلى تناول اللقاح باعتبارها خطوة إيجابية مهمة ينبغي أن يقوم بها كل إنسان لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتسريع الوقت اللازم للخروج من هذه الجائحة، بعد زيادة المناعة الجماعية في المجتمع.

وتقدم حملة "كلنا نقدر" عددًا من المزايا التحفيزية للتشجيع على الإسراع في تناول اللقاح، من بينها منح منسوبي الهيئة إجازة لمدة يوم واحد بعد الحصول على جرعة اللقاح، وتقديم هدايا للحاصلين على اللقاح.

وتستمر حملة "كلنا نقدر" على مدى أسبوعين متتاليين.