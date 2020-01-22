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"الصحة" تتحدى التضاريس الوعرة وتعبر الجبال لمحاربة شلل الأطفال بالعارضة

نفَّذت الحملة في القرى النائية.. وتُواصِل مسيرتها لليوم الثالث

رغم وعورة التضاريس، وبُعد المسافات، والطبيعة الجبلية الصعبة، إلا أن كل تلك العقبات والمعوقات لم تمنع وزارة الصحة عن أداء واجبها تجاه محاربة شلل الأطفال بجبال العارضة الوعرة شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً، نفّذ فريق من صحة جازان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في تلك القرى النائية، وذلك بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بـ(الودافة جبال العبادل) جابر عبدالله العبدلي، والفني عبدالله مهدي، وبإشراف مدير القطاع الأوسط موسى أحمد الفيفي.

وتواصل وزارة الصحة مسيرتها لمكافحة شلل الأطفال في يومها الثالث في جبال العارضة. وقد التقى الفريق الصحي في هذه المهمة عددًا من المواطنين في منازلهم، وقدموا لأطفالهم الخدمة الصحية من التطعيمات ضد شلل الأطفال، وكذلك الفحص والمعالجة لبعض الأعراض الموسمية.

وكشفت "صحة منطقة جازان" أنها غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100 % العام الماضي، وأن إجمالي عدد المطعمين بمختلف الفئات بلغ 178124.

يُشار إلى أن وزارة الصحة بدأت حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف الفئة العمرية للأطفال من سن الولادة حتى 5 سنوات في 6 مناطق، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ونجران وجازان وعسير، والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، بزيارات منزلية لتطعيم الأطفال، بالتعاون مع جميع المراكز الصحية.

جازان جبال العارضة وزارة الصحة محاربة شلل الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تتحدى التضاريس الوعرة وتعبر الجبال لمحاربة شلل الأطفال بالعارضة
سبق

رغم وعورة التضاريس، وبُعد المسافات، والطبيعة الجبلية الصعبة، إلا أن كل تلك العقبات والمعوقات لم تمنع وزارة الصحة عن أداء واجبها تجاه محاربة شلل الأطفال بجبال العارضة الوعرة شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً، نفّذ فريق من صحة جازان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في تلك القرى النائية، وذلك بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بـ(الودافة جبال العبادل) جابر عبدالله العبدلي، والفني عبدالله مهدي، وبإشراف مدير القطاع الأوسط موسى أحمد الفيفي.

وتواصل وزارة الصحة مسيرتها لمكافحة شلل الأطفال في يومها الثالث في جبال العارضة. وقد التقى الفريق الصحي في هذه المهمة عددًا من المواطنين في منازلهم، وقدموا لأطفالهم الخدمة الصحية من التطعيمات ضد شلل الأطفال، وكذلك الفحص والمعالجة لبعض الأعراض الموسمية.

وكشفت "صحة منطقة جازان" أنها غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100 % العام الماضي، وأن إجمالي عدد المطعمين بمختلف الفئات بلغ 178124.

يُشار إلى أن وزارة الصحة بدأت حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف الفئة العمرية للأطفال من سن الولادة حتى 5 سنوات في 6 مناطق، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ونجران وجازان وعسير، والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، بزيارات منزلية لتطعيم الأطفال، بالتعاون مع جميع المراكز الصحية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:45 AM

"الصحة" تتحدى التضاريس الوعرة وتعبر الجبال لمحاربة شلل الأطفال بالعارضة

نفَّذت الحملة في القرى النائية.. وتُواصِل مسيرتها لليوم الثالث

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قاسم الخبراني - جازان
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رغم وعورة التضاريس، وبُعد المسافات، والطبيعة الجبلية الصعبة، إلا أن كل تلك العقبات والمعوقات لم تمنع وزارة الصحة عن أداء واجبها تجاه محاربة شلل الأطفال بجبال العارضة الوعرة شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً، نفّذ فريق من صحة جازان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في تلك القرى النائية، وذلك بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بـ(الودافة جبال العبادل) جابر عبدالله العبدلي، والفني عبدالله مهدي، وبإشراف مدير القطاع الأوسط موسى أحمد الفيفي.

وتواصل وزارة الصحة مسيرتها لمكافحة شلل الأطفال في يومها الثالث في جبال العارضة. وقد التقى الفريق الصحي في هذه المهمة عددًا من المواطنين في منازلهم، وقدموا لأطفالهم الخدمة الصحية من التطعيمات ضد شلل الأطفال، وكذلك الفحص والمعالجة لبعض الأعراض الموسمية.

وكشفت "صحة منطقة جازان" أنها غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100 % العام الماضي، وأن إجمالي عدد المطعمين بمختلف الفئات بلغ 178124.

يُشار إلى أن وزارة الصحة بدأت حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف الفئة العمرية للأطفال من سن الولادة حتى 5 سنوات في 6 مناطق، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ونجران وجازان وعسير، والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، بزيارات منزلية لتطعيم الأطفال، بالتعاون مع جميع المراكز الصحية.

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