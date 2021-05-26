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"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم بألمانيا

اللحيدان: دائمًا ما يقدمون أداءً رفيعًا ومستوى جيدًا

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس، التي ستُقام خلال الفترة من 24-31 مايو الجاري وضمت البعثة العميد صالح اللحيدان، ورماة البندقية؛ عبدالرحمن سعد الجحيدلي وفايز صعفق العنزي ورماة المسدس محمد أحمد المالكي وعطاالله نداء العنزي والإداري منصور مناحي المطيري والمدربين الكوري لي سونج والمصري محمد إسماعيل.

من جهة أخرى، أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان، أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداء على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح "اللحيدان": المنتخب السعودي يضم لاعبين مواهب في الرماية تم تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية محددة يسير عليها الاتحاد السعودي للرماية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم بألمانيا
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس، التي ستُقام خلال الفترة من 24-31 مايو الجاري وضمت البعثة العميد صالح اللحيدان، ورماة البندقية؛ عبدالرحمن سعد الجحيدلي وفايز صعفق العنزي ورماة المسدس محمد أحمد المالكي وعطاالله نداء العنزي والإداري منصور مناحي المطيري والمدربين الكوري لي سونج والمصري محمد إسماعيل.

من جهة أخرى، أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان، أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداء على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح "اللحيدان": المنتخب السعودي يضم لاعبين مواهب في الرماية تم تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية محددة يسير عليها الاتحاد السعودي للرماية.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
10:56 PM

"رماة الأخضر" يشاركون في بطولة العالم بألمانيا

اللحيدان: دائمًا ما يقدمون أداءً رفيعًا ومستوى جيدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس، التي ستُقام خلال الفترة من 24-31 مايو الجاري وضمت البعثة العميد صالح اللحيدان، ورماة البندقية؛ عبدالرحمن سعد الجحيدلي وفايز صعفق العنزي ورماة المسدس محمد أحمد المالكي وعطاالله نداء العنزي والإداري منصور مناحي المطيري والمدربين الكوري لي سونج والمصري محمد إسماعيل.

من جهة أخرى، أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان، أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداء على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح "اللحيدان": المنتخب السعودي يضم لاعبين مواهب في الرماية تم تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية محددة يسير عليها الاتحاد السعودي للرماية.

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