أسس الكاتب محمد باحارث موقعًا مجانيًّا ليساهم في مساعدة مرضى الديسلاكسيا التي يعاني منها الأطفال وعدد من الفئات السنية. وتفصيلًا: قال باحارث: إنه كان يعاني من الديسلاكسيا وحاول التغلب عليها كثيرًا، ولم تتوقف محاولاته للتغلب عليها، حتى وصل إلى مراحل متقدمة، ونظرًا لمعاناته مع المرض منذ طفولته قرر تأسيس موقعًا ( http://dyslexia.sa ) ليسهم في التثقيف حول المرض وخدمة ذوي الإعاقة من ذات النوع. وقال عن بداية فكرة تأسيس الموقع: ‏بعد محاضرة الديسلاكسيا وصلت طلبات كثيرة تسأل عن هذه الإعاقة وكيف تشخيصها، ومن ثم قررت أن يكون الموقع مجانيًّا ليستفيد منه الجميع رغم عدم تلقينا أي دعم، ولكن الموقع جمع الجهات والمراكز والجمعيات الخيرية والأنظمة والقوانين تحت منصة واحدة، ونرحب بأي جهة ترغب إضافة نفسها في الموقع دون أي تكلفة. ‏وعن الخدمات التي يقدمها الموقع قال: إنه يجمع كل جهة ومعلومة لها علاقة بالديسلاكسيا ويجمع المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج ويجمع الجهات الخيرية والجمعيات ويجمع المواقع التي فيها حجز للأطباء برابط خاص للتصنيف، ويجمع جهدي وفهمي في البحث عن القوانين وعن الإجراءات الخاصة بالمصابين بالديسلاكسيا، وما الذي يعيقهم من الحصول على العلاج أو بطاقة تثبت حالتهم. وطالب باحارث وزارة الموارد البشرية والتنمية بتصنيف الإعاقة بشكل قانوني حتى لا يحرم المصابون من حقوقهم وحتى لا يحرموا من استيراد الأجهزة الطبية والإلكترونيات المساعدة، وكما طالب من شركات التأمين التي تغطي بوليصاتها الديسلاكسيا التواصل مع الموقع لوضع البيانات اللازمة على الموقع، وكذلك من كل من يريد عمل تخفيض للمصابين. وتعرّف إعاقة الديسلاكسيا بأنها: ”ضعف القدرة على فهم اللغة المكتوبة“، ولها تأثير على الطريقة التي يفهمها المخ.

"باحارث" ينشئ موقعًا مجانيًّا لمساعدة مرضى الديسلاكسيا.. وهذه أبرز خدماته محمد المواسي سبق 2021-04-29 أسس الكاتب محمد باحارث موقعًا مجانيًّا ليساهم في مساعدة مرضى الديسلاكسيا التي يعاني منها الأطفال وعدد من الفئات السنية.



وتفصيلًا: قال باحارث: إنه كان يعاني من الديسلاكسيا وحاول التغلب عليها كثيرًا، ولم تتوقف محاولاته للتغلب عليها، حتى وصل إلى مراحل متقدمة، ونظرًا لمعاناته مع المرض منذ طفولته قرر تأسيس موقعًا (http://dyslexia.sa) ليسهم في التثقيف حول المرض وخدمة ذوي الإعاقة من ذات النوع.



وقال عن بداية فكرة تأسيس الموقع: ‏بعد محاضرة الديسلاكسيا وصلت طلبات كثيرة تسأل عن هذه الإعاقة وكيف تشخيصها، ومن ثم قررت أن يكون الموقع مجانيًّا ليستفيد منه الجميع رغم عدم تلقينا أي دعم، ولكن الموقع جمع الجهات والمراكز والجمعيات الخيرية والأنظمة والقوانين تحت منصة واحدة، ونرحب بأي جهة ترغب إضافة نفسها في الموقع دون أي تكلفة.



‏وعن الخدمات التي يقدمها الموقع قال: إنه يجمع كل جهة ومعلومة لها علاقة بالديسلاكسيا ويجمع المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج ويجمع الجهات الخيرية والجمعيات ويجمع المواقع التي فيها حجز للأطباء برابط خاص للتصنيف، ويجمع جهدي وفهمي في البحث عن القوانين وعن الإجراءات الخاصة بالمصابين بالديسلاكسيا، وما الذي يعيقهم من الحصول على العلاج أو بطاقة تثبت حالتهم.



وطالب باحارث وزارة الموارد البشرية والتنمية بتصنيف الإعاقة بشكل قانوني حتى لا يحرم المصابون من حقوقهم وحتى لا يحرموا من استيراد الأجهزة الطبية والإلكترونيات المساعدة، وكما طالب من شركات التأمين التي تغطي بوليصاتها الديسلاكسيا التواصل مع الموقع لوضع البيانات اللازمة على الموقع، وكذلك من كل من يريد عمل تخفيض للمصابين.



وتعرّف إعاقة الديسلاكسيا بأنها: ”ضعف القدرة على فهم اللغة المكتوبة“، ولها تأثير على الطريقة التي يفهمها المخ.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 09:34 PM

"باحارث" ينشئ موقعًا مجانيًّا لمساعدة مرضى الديسلاكسيا.. وهذه أبرز خدماته هدف للإسهام في التثقيف حول المرض وخدمة ذوي الإعاقة من ذات النوع





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أسس الكاتب محمد باحارث موقعًا مجانيًّا ليساهم في مساعدة مرضى الديسلاكسيا التي يعاني منها الأطفال وعدد من الفئات السنية.



وتفصيلًا: قال باحارث: إنه كان يعاني من الديسلاكسيا وحاول التغلب عليها كثيرًا، ولم تتوقف محاولاته للتغلب عليها، حتى وصل إلى مراحل متقدمة، ونظرًا لمعاناته مع المرض منذ طفولته قرر تأسيس موقعًا (http://dyslexia.sa) ليسهم في التثقيف حول المرض وخدمة ذوي الإعاقة من ذات النوع.



وقال عن بداية فكرة تأسيس الموقع: ‏بعد محاضرة الديسلاكسيا وصلت طلبات كثيرة تسأل عن هذه الإعاقة وكيف تشخيصها، ومن ثم قررت أن يكون الموقع مجانيًّا ليستفيد منه الجميع رغم عدم تلقينا أي دعم، ولكن الموقع جمع الجهات والمراكز والجمعيات الخيرية والأنظمة والقوانين تحت منصة واحدة، ونرحب بأي جهة ترغب إضافة نفسها في الموقع دون أي تكلفة.



‏وعن الخدمات التي يقدمها الموقع قال: إنه يجمع كل جهة ومعلومة لها علاقة بالديسلاكسيا ويجمع المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج ويجمع الجهات الخيرية والجمعيات ويجمع المواقع التي فيها حجز للأطباء برابط خاص للتصنيف، ويجمع جهدي وفهمي في البحث عن القوانين وعن الإجراءات الخاصة بالمصابين بالديسلاكسيا، وما الذي يعيقهم من الحصول على العلاج أو بطاقة تثبت حالتهم.



وطالب باحارث وزارة الموارد البشرية والتنمية بتصنيف الإعاقة بشكل قانوني حتى لا يحرم المصابون من حقوقهم وحتى لا يحرموا من استيراد الأجهزة الطبية والإلكترونيات المساعدة، وكما طالب من شركات التأمين التي تغطي بوليصاتها الديسلاكسيا التواصل مع الموقع لوضع البيانات اللازمة على الموقع، وكذلك من كل من يريد عمل تخفيض للمصابين.



وتعرّف إعاقة الديسلاكسيا بأنها: ”ضعف القدرة على فهم اللغة المكتوبة“، ولها تأثير على الطريقة التي يفهمها المخ.