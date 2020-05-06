أفغانستان: تسجيل 330 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 3224 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 330 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ حتى الآن 421 شخصاً، فيما بلغ مجموع الوفيات من جرّاء الإصابة بهذا الفيروس 95 حالة، مضيفة أن أغلبية الإصابات سُجّلت بمدن كابل وقندهار وهيرات.

ووافقت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، على خطة لفرض حظر التجوّل في العاصمة كابل، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.