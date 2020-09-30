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"صحة عسير": 30 ألف مستفيد من برنامج ضغط الدم خلال ٨ أشهر

يعنى بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

أعلنت صحة عسير استفادة 30 ألف شخص من "برنامج ضغط الدم" في المراكز الصحية، خلال الثمانية الأشهر الماضية.

ويُعنى برنامج ضغط الدم، بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بعمل فحص دوري لضغط الدم للمراجعين، حسب الإرشادات الوطنية ومتابعة مراحل خطورة المعرضين للإصابة بمرض الضغط وتأخير حدوث ذلك، بالإضافة إلى رعاية مرضى الضغط ومتابعتهم دوريًّا، والرفع بالإحصائيات للوزارة سواء ربع سنوية أو سنوية.

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"صحة عسير": 30 ألف مستفيد من برنامج ضغط الدم خلال ٨ أشهر
سبق

أعلنت صحة عسير استفادة 30 ألف شخص من "برنامج ضغط الدم" في المراكز الصحية، خلال الثمانية الأشهر الماضية.

ويُعنى برنامج ضغط الدم، بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بعمل فحص دوري لضغط الدم للمراجعين، حسب الإرشادات الوطنية ومتابعة مراحل خطورة المعرضين للإصابة بمرض الضغط وتأخير حدوث ذلك، بالإضافة إلى رعاية مرضى الضغط ومتابعتهم دوريًّا، والرفع بالإحصائيات للوزارة سواء ربع سنوية أو سنوية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
07:03 PM

"صحة عسير": 30 ألف مستفيد من برنامج ضغط الدم خلال ٨ أشهر

يعنى بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

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بندر آل عوض - أبها
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أعلنت صحة عسير استفادة 30 ألف شخص من "برنامج ضغط الدم" في المراكز الصحية، خلال الثمانية الأشهر الماضية.

ويُعنى برنامج ضغط الدم، بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بعمل فحص دوري لضغط الدم للمراجعين، حسب الإرشادات الوطنية ومتابعة مراحل خطورة المعرضين للإصابة بمرض الضغط وتأخير حدوث ذلك، بالإضافة إلى رعاية مرضى الضغط ومتابعتهم دوريًّا، والرفع بالإحصائيات للوزارة سواء ربع سنوية أو سنوية.

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