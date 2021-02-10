تمت ترقية محمد إبراهيم حسن الجعيدي إلى المرتبة العاشرة بتعليم رجال ألمع.
"الجعيدي" للمرتبة الـ10 بتعليم رجال ألمع
تمت ترقية محمد إبراهيم حسن الجعيدي إلى المرتبة العاشرة بتعليم رجال ألمع.
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"الجعيدي" للمرتبة الـ10 بتعليم رجال ألمعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-10
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:23 PM
"الجعيدي" للمرتبة الـ10 بتعليم رجال ألمع
تمت ترقية محمد إبراهيم حسن الجعيدي إلى المرتبة العاشرة بتعليم رجال ألمع.
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